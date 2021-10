El candidato del partido Nacional Nasry Asfura implicado en “Pandora Papers”

El candidato presidencial y alcalde de la capital de Honduras, Nasry Asfura, se encuentran entre los políticos salpicados en el escándalo de corrupción mundial “Pandora Papers”.

Aunque el nombre de Asfura ya había sido mencionado en la creación de empresas en paraísos fiscales, en las últimas semanas tomó mayor relevancia nuevamente, luego que se publicaran más datos sobre la investigación independiente.

Documentos han revelado que el edil y aspirante del oficialismo fue accionista mayoritario de una sociedad offshore en inscrita en Panamá, pero con operatividad en otro país.

El término offshore, popularizado tras los hallazgos de “Pandora Papers”, consiste en abrir una empresa a nombre de un interesado en una ubicación en la que el titular no opera, ni reside con el fin de verse favorecido por la baja fiscalidad.

Lo anterior, significa que Asfura operó con una empresa en otro lugar, pero pagó impuestos en otra nación, en este caso en Panamá.

La sociedad offshore fue creada por el bufete panameño de Alemán, Cordero, Galindo & Lee, conocida como Alcogal. El bufete de abogados legalmente constituido notificaba todos los movimientos de la sociedad al grupo financiero Ficohsa.

Según los documentos de “Pandora Papers”, la empresa a nombre de Asfura pasó a manos de la familia Atala, dueños del ente bancario que opera en Honduras.

La empresa offshore de Asfura se registró con el nombre Karlane Overseas S.A, ubicada en Panamá en enero del 2006.

En junio del 2007, los certificados fueron anulados y se reemplazaron por dos nuevos, uno a nombre de Nasry Juan Asfurza Zablah y otro a nombre de Enrique Rodríguez Burchard.

Rodríguez Burchard, es un abogado que fue diputado suplente por el Partido Liberal en el 2006, y quien al conocer los señalamientos negó su afiliación a la sociedad offshore y por ende su implicación en las investigaciones de “Pandora Papers”

“Probablemente fue una acción nominal, esa empresa es panameña y de plano nosotros no la hicimos y lo que sí le digo es que no recibí ni un peso de allí», dijo el abogado.

Mientras Enrique Rodríguez Burchard trata de negar sus vínculos con las pesquisas y defender al alcalde, este se ha llamado al silencio y se ha negado a responder cualquier pregunta sobre el tema.

El profesional del Derecho, aseguró que Asfura no tiene cuentas bancarias en el extranjero, desvirtuando también la participación del edil en los “Pandora Papers”.

Sobre los registros de la sociedad offshore se estima que en el 2018 estaba funcionando todavía en Panamá, siendo el mayor accionista Asfura.

El equipo de investigación, confirmado por 150 periodistas a nivel mundial, intentaron comunicarse con el aspirante; pero se negó a dar declaraciones.

«Sobre sus preguntas, me respondió, que él no tiene ningún tipo de inversión en otro país. Todo lo que tiene lo tiene registrado acá, que desconoce los nombres de Karlane Overseas, porque no tiene ninguna sociedad, como usted pregunta», respondió sobre los vínculos con “Pandora Papers” el periodista Arístides Aceituno, catalogado como la mano derecha de Asfura.

A la asociación offshore se suman vínculos con empresas que ganaron millonarios contratos con la alcaldía de Tegucigalpa por los contratos en la recolección de basura.