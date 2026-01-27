El “caballo llorando” del Año Nuevo Lunar se vuelve viral en China por un error de fábrica

Un peluche diseñado para celebrar el Año Nuevo Lunar se ha convertido en un fenómeno viral en China, aunque no precisamente por su apariencia festiva. Se trata de un caballo de felpa rojo cuya expresión parece de tristeza absoluta, resultado de un error de fabricación que terminó conquistando a miles de personas en redes sociales.

El juguete debía lucir una sonrisa alegre, en sintonía con la llegada de 2026, el Año del Caballo según el calendario lunar. Sin embargo, un trabajador cosió la boca al revés, transformando el gesto animado en un ceño fruncido que muchos usuarios han bautizado como el “caballo llorando”.

Lejos de pasar desapercibido, el peculiar diseño despertó un inesperado interés entre los compradores. En el mercado mayorista de Yiwu, el más grande de China, numerosos clientes acuden a los puestos con la esperanza de conseguir uno de estos peluches, cuya expresión abatida ha resultado curiosamente atractiva.

Zhang Huoqing, propietaria de una tienda en Yiwu, explicó que el caballo nunca estuvo destinado a verse triste y que el error fue completamente accidental. Al descubrirse la falla, se ofreció un reembolso, pero el cliente decidió conservar el producto. Poco después, las imágenes comenzaron a circular en internet y el peluche se volvió viral.

En redes sociales, muchos usuarios bromean con que el caballo representa “cómo se ve uno en el trabajo”, mientras que la versión sonriente simboliza “cómo se siente al salir”. De acuerdo con testimonios recogidos en medios internacionales, especialmente entre jóvenes profesionales, el peluche conecta con el estrés laboral, las largas jornadas y el cansancio cotidiano, lo que explicaría su popularidad.

Lo que empezó como un simple error de costura terminó convirtiéndose en un símbolo inesperado del sentir de toda una generación, justo a las puertas de una de las celebraciones más importantes del calendario chino.