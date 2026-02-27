El buque de guerra más grande del mundo llega a las costas de Israel para "doblegar" a Irán 

En medio de una creciente tensión en Medio Oriente, el portaaviones Gerald R. Ford se acerca a Israel como parte del refuerzo de Estados Unidos para obligar a Irán a firmar un acuerdo nuclear.

El movimiento se da luego de días de escaladas verbales y militares entre Washington y Teherán. Estas tensiones han puesto en alerta a la comunidad internacional.

El mayor navío de su tipo en la Armada estadounidense comenzó su despliegue el pasado junio, y fue enviado desde el Mediterráneo al Caribe, donde inició su misión a mediados de noviembre como parte de la campaña de presión sobre el entonces régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

¿Por qué despliega Estados Unidos al Gerald R. Ford?

La presencia del portaaviones Gerald R. Ford en las inmediaciones de Israel obedece a la estrategia de Estados Unidos para disuadir cualquier agresión iraní, especialmente tras recientes ataques contra intereses estadounidenses y aliados en la región.

Fuentes oficiales han señalado que la medida tiene un objetivo disuasivo. Además, busca respaldar a Israel frente a potenciales provocaciones.

Diversos analistas consideran que este despliegue militar estadounidense es una clara señal de apoyo a Israel. También es una advertencia hacia Irán y sus aliados en la zona.

La llegada del portaaviones, el más moderno de la Marina estadounidense, incrementa la capacidad de respuesta ante eventuales crisis en la región, e implica una mayor coordinación con otros aliados regionales.

Por su parte, el gobierno israelí ha dado la bienvenida al gesto de Washington, valorando el respaldo defensivo estadounidense en un momento de particular volatilidad.