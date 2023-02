El bufete “The DiPietro Law Firm” ha ganado $236 millones para las víctimas de Columbia University y Robert Hadden, y sigue luchando para seguir obteniendo justicia en nombre de las mujeres y niňas afectadas por este agresor sexual vestido de médico

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Después de obtener un acuerdo económico histórico de $236 millones de dólares en la demanda contra Columbia University y el ex-ginecólogo/obstetra/predador, Robert Hadden, el abogado Anthony T. DiPietro sigue en su lucha contra esta institución en nombre de su larga lista de clientes que hasta esta fecha son 115 víctimas y sigue aumentando cada día porque, hasta ahora muchas víctimas desconocen lo que esta institución ocultaba por más de 10 aňos (https://www.ATDLaw.com). Durante la pasada década, el licenciado DiPietro ha utilizado ‘litigación civil precisa’ (targeted civil litigation) para enfrentarse contra Columbia University y hacerlos responsables por haber expuesto a miles de pacientes inocentes a este depredador sexual.





Actualmente, todavía existen miles de mujeres que fueron sometidas al abuso sexual por parte de Hadden y Columbia que posiblemente no tienen el conocimiento necesario para entender que lo que les sucedió fue un abuso.

El 24 de Enero del 2023, el tribunal penal federal del Estado de Nueva York determinó que Hadden era culpable de inducir a pacientes a cruzar fronteras estatales con la intención de someterlas a abusos sexuales (culpable bajo cuatro cargos). El 1ro de Febrero, 2023, durante la audiencia para fijar la fianza , Hadden fue puesto bajo custodia inmediata de los U.S. Marshals y va a ser sentenciado en Abril del 2023.

El licenciado Anthony T. DiPietro es el único abogado que lleva más de una década luchando para que Columbia rinda cuentas por intencionalmente encubrir los abusos de Hadden.

DiPietro ha estudiado personalmente los cientos de historiales clínicos de sus clientes, familiarizándose de una manera muy detallada con el modelo de comportamiento que Hadden utilizaba para abusar de sus pacientes, de una forma en la cual ningún otro abogado lo ha hecho.

“Estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para cambiar la cultura en la que vivimos y hacer una diferencia en este mundo; un mejor lugar que aquel en el que nosotros hemos crecido, para que nuestros hijos, nietos y generaciones venideras puedan crecer tranquilamente sabiendo que están protegidos”, explica el abogado Anthony T. DiPietro, y concluye: “Columbia nos ha demostrado en los últimos 10 años que lo único que les importa es el dinero. Es por eso que el único mensaje que les quiero enviar es permitir y encubrir abusos tiene serias consecuencias monetarias”.

En el pasado, algunas mujeres tuvieron miedo de reportar este abuso porque no tenían papeles en este país. “Esto no es un problema”, explica DiPietro. “El simple hecho de ser indocumentada no le da el derecho a Hadden a cometer este abuso. Yo voy a tomar tu caso y te voy a proteger”.

Por su destacada labor en los casos en contra de Columbia, el abogado Anthony T. DiPietro ha sido recientemente reconocido como uno de los ‘10 mejores abogados de Estados Unidos en defender los derechos de las mujeres’ (National Trial Lawyers Top 10 Women’s Rights). En una entrevista reciente, al referirse al histórico acuerdo económico recibido en el caso de Columbia, DiPietro declaró al New York Times: «Esto es solo el principio». DiPietro actualmente se prepara para presentar cientos de nuevos casos contra Columbia en los próximos meses.

Para mayor información sobre la Ley de Sobrevivientes Adultos o sobre el encubrimiento de Columbia University de la explotación y abusos en serie que Robert Hadden cometió contra sus inocentes pacientes, llame al (212) 233-3600 o visite https://www.ATDLaw.com

Las personas sobrevivients que requiren asistencia pueden visitar www.safehorizon.org/adult-survivors-act

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Maria C. D’Onofrio (212) 233-3600