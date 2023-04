El BRICS supera en influencia económica al G7, aportan 1.2% más en el PIB

El grupo conocido como BRICS, compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, logró superar en influencia económica del G7, aportando 1.2 del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.

Las potencias que conforman el G7, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea (UE), están aportando 30.7% del PIB mundial.

Este dato revela que ahora el BRICS aporta 31.5%, un 1.2% más de lo que aporta el G7.

De acuerdo con datos proporcionados por Richard Dias el crecimiento contante del BRICS en el 2023 predice que la brecha irá en aumento.

El consultor de Acorn Macro Consulting señala que actualmente Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica están aportando el 31.5% del PIB, mientras que el G7 representa el 30.7%.

An Emerging Market Century?

The BRICS are a larger share of the Global economy than the G7. pic.twitter.com/AyEIx2TwTO

— Richard Dias (@RichardDias_CFA) March 9, 2023