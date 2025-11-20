El aumento de la inactividad sexual en Japón alarma a expertos

La inactividad sexual en Japón está generando preocupación entre los expertos en salud pública, quienes advierten sobre las implicaciones sociales y demográficas de esta tendencia. Según un análisis publicado recientemente, la proporción de ciudadanos japoneses que no mantienen relaciones sexuales ha incrementado de forma considerable en los últimos años, especialmente entre adultos jóvenes.

El fenómeno de la inactividad sexual en Japón no solo está ligado a factores individuales, sino que refleja transformaciones profundas en el tejido social nipón. Las crecientes presiones laborales, el alto costo de vida y la dificultad para equilibrar la vida familiar y profesional son algunas de las razones que esgrimen los especialistas para explicar este comportamiento.

La tendencia de la inactividad sexual en Japón ha generado inquietud entre las autoridades. Por un lado, este fenómeno afecta la salud mental y emocional de los individuos, al limitar su desarrollo afectivo y social. Por otro lado, contribuye al envejecimiento poblacional, ya que las bajas tasas de relaciones sexuales suelen ir acompañadas de una menor natalidad.

Señalan que la falta de políticas que favorezcan el bienestar de las parejas jóvenes agrava esta situación, obstaculizando el establecimiento de nuevos vínculos familiares. El análisis concluye que revertir este fenómeno requerirá intervenciones integrales en materia de salud pública, así como campañas enfocadas en el bienestar social y el equilibrio entre vida laboral y personal.