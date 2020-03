El arte en la piel, la delicada labor de David Velásquez

Cada tatuaje cuenta una historia, una obra de arte que tiene su voz en la piel. Un grito fuerte y delicado que solo un amante de la vida y del arte puede plasmar en el muro corporal de alguien más. Esa es la labor de David Velásquez, un joven de 24 años apasionado por las artes gráficas.

Su historia, como muchas se remonta a la niñez, donde se empiezan a ver destellos de lo que amaremos a lo largo de nuestras vidas.

“De niño me gustaban los tatuajes de los chicles. Me gustaba colocármelos y presumirlos… Recuerdo que un tío me regañaba constantemente”, empezó remembrando el joven artista.

Los años pasaron y el pequeño se convirtió en un adolescente que no se desprendía de esa pasión infantil, obligándolo a estudiar Artes Gráficas en la Escuela Nacional de Bellas Artes, orientando su talento a los tatuajes.

“Mis comienzos fueron en el 2012, cuando decidí intercambiar colores acuarelados por una máquina hechiza para hacer tatuajes”, dijo a NOTIBOMBA con una sonrisa en su rostro al recordar sus inicios.

Su mente recuerda como si fuera ayer sus primeros trabajos, siendo un compañero de Bellas Artes y un primo los que confiaron en él y poco a poco forjaron lo que pasó de un sueño a una meta.

Las anécdotas que aún le traen risas son el alma de sus esfuerzos para mejorar sus obras de arte en la piel y que le han permitido participar en concursos como la primera Convención de Tatuajes en Honduras que se realizó el 22 de febrero del 2020.

Su talento se ha convertido en su trabajo, el cual ofrece a las personas que desean no solo marcar su piel, sino contar una historia o plasmar un sentimiento a través de su cuerpo.

“El tatuaje es arte, es algo que nace que Dios le asigna a cada persona. Esa unión con el pigmento de la piel, esa unión con el espíritu, el sentimiento por el cual una personas se hace un tatuaje, ese es mi trabajo”, respondió con cierta inspiración al consultarle cuál ha sido su mejor pieza artística.

Velásquez, tiene claro que sellar su piel es algo espiritual que conlleva una emoción y una historia reflejada en el cuerpo de una persona la cual no oculta en su corazón sino que la muestra al mundo.

Pero el joven hondureño además de tatuar canta, otro don que no oculta y que aprovecha para deleitar en bares, negocios o alguna celebración.

Si usted desea contratar los servicios de David Velásquez, quien ofrece calidad en sus obras de arte puede contactarse al 3201-1771.