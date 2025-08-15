El aprendizaje personalizado en la escuela secundaria ayuda a preparar a los estudiantes para el mundo laboral

Learn4Life enseña las habilidades profesionales y sociales que los empleadores buscan en los candidatos que se incorporan al mercado laboral

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--¿Los empleadores se conforman con candidatos que no son lo ideal para cubrir sus puestos de nivel inicial? En una reciente encuesta de opinión que realizó J. Wallin a empresas grandes y pequeñas de todo Estados Unidos, el 43 % afirmó haber reducido sus criterios de contratación debido a la disminución del nivel de cualificación, y de ellos, el 57 % considera que esto afectó de manera negativa a su negocio.1









“Creemos que es importante que los adolescentes aprendan habilidades básicas para el lugar de trabajo que les ayuden a conseguir y mantener un empleo", afirma Shellie Hanes, superintendente de Learn4Life, una red de escuelas públicas que personaliza el aprendizaje de acuerdo a las necesidades, fortalezas y objetivos individuales de los estudiantes. "Dado que solo el 50 % de los estudiantes de último curso de secundaria tiene previsto cursar estudios universitarios de cuatro años2, las escuelas secundarias deben preparar a los estudiantes, tanto para el mundo laboral como para la educación postsecundaria".

Mientras obtienen sus diplomas, todos los estudiantes de Learn4Life completan un curso de habilidades profesionales, que tiene una duración de 10 semanas, en el que exploran sus objetivos profesionales y aprenden informática básica, cómo preparar un currículum, así como también el protocolo para entrevistas. Una vez completado, los estudiantes pasan a realizar actividades de desarrollo laboral con experiencias prácticas estructuradas que les permiten descubrir trayectorias profesionales, desarrollar habilidades esenciales y realizar una transición fluida hacia una carrera profesional o la educación superior.

Agosto es el Mes del Aprendizaje Personalizado, que se creó para promover la idea de enseñarle a los estudiantes de la manera en que cada uno aprende mejor, con oportunidades para aprender habilidades laborales y para la vida que les serán útiles después de la escuela secundaria. Más del 90 % de los empleadores afirmaron que el aprendizaje personalizado ayudaría a formar candidatos que estén mejor preparados para puestos de nivel inicial.3

"Muchos estudiantes carecían de habilidades organizativas, tenían dificultades con la gramática, no sabían cómo rellenar una solicitud de empleo, cómo afrontar una entrevista de trabajo o cómo comprender los fundamentos del comportamiento adecuado en el trabajo", añadió Hanes. "Ofrecemos cursos para que los adolescentes puedan adquirir las habilidades que son necesarias para que tengan éxito en cualquier trabajo que deseen desempeñar. Además, muchos se gradúan con certificaciones reconocidas por la industria, lo que les ahorra miles de dólares y les da una ventaja sobre otros recién graduados".

Los empleadores manifiestan que las habilidades básicas que los trabajadores principiantes son menos propensos a tener son las siguientes4:

ética laboral/fiabilidad

administración del tiempo

habilidades para la resolución de problemas

habilidades interpersonales con otros empleados

habilidades interpersonales con los clientes

puntualidad

liderazgo

Hanes dijo que Learn4Life aborda esas habilidades y le enseña a los estudiantes sobre la comunicación en el lugar de trabajo, la preparación para la carrera profesional, las habilidades para el empleo, el liderazgo e incluso la educación financiera.

"Al desarrollar un plan de aprendizaje personalizado para cada estudiante, podemos ayudarlos a crecer en las áreas en las que se destacan y dedicar un poco más de tiempo a las habilidades que les faltan", explicó. "Como se comunican regularmente de forma directa con sus profesores y orientadores escolares, se sienten cómodos al hablar con adultos y responder a lo que se espera de ellos".

A continuación, los estudiantes pueden pasar a una vía específica de CTE, donde se les presentan las competencias laborales y reciben formación práctica, con opciones como programación informática, restauración, asistencia sanitaria, construcción, medicina veterinaria, robótica, construcción y ciberseguridad. Obtienen certificaciones reconocidas por la industria, lo que les permite conseguir prácticas, aprendizajes o puestos de trabajo.

Una estudiante, Jackie R., había abandonado la escuela para cuidar a sus dos hijos. Afortunadamente, encontró Learn4Life, donde la flexibilidad y el apoyo personalizado la ayudaron a ponerse al día con los créditos. Comenzó un programa de doble matriculación como asistente de enfermería certificada (CNA, por sus siglas en inglés), equilibrando las prácticas clínicas, el trabajo académico y la maternidad con la ayuda de sus profesores y un grupo muy unido de compañeros de clase.

"Antes de venir a esta escuela, nunca imaginé que podría llegar a ser alguien. Y ahora sé que puedo ser alguien", dijo Jackie sonriendo.

Descubra más sobre Learn4Life y su modelo de aprendizaje personalizado en www.learn4life.org/about/personalized-learning-approach. Si está interesado en obtener más información sobre la encuesta nacional de contratación, póngase en contacto con Learn4Life.

Acerca de Learn4Life

Learn4Life es una red de escuelas secundarias públicas sin ánimo de lucro que ofrece a los estudiantes un aprendizaje personalizado, formación profesional y habilidades para la vida. Cada escuela está controlada localmente, es gratuita y ofrece a los estudiantes la flexibilidad y la atención personalizada que necesitan para tener éxito. Prestamos servicio a más de 64 000 estudiantes a lo largo de todo el año y les ayudamos a prepararse para un futuro más allá de la escuela secundaria. Para obtener más información, visite www.learn4life.org.

1 Desde el viernes 16 de mayo hasta el lunes 2 de junio de 2025, J. Wallin Opinion Research realizó una encuesta en línea a empleadores de todo el país, además de una sobremuestra en California. Se entrevistó a 2000 empleadores en todo el país, además de una sobremuestra de 450 en California. Una encuesta de este tamaño arroja un margen de error de +/-2,2 % (intervalo de confianza del 95 %) en todo el país y de +/-4,6 % en California.



2 Esta encuesta aleatoria de doble consentimiento, que se realizó a 2000 estadounidenses (1000 padres de estudiantes de institutos públicos y 1000 recién graduados de institutos públicos, de 18 y 19 años), fue encargada por Learn4Life entre el 17 y el 27 de junio de 2024. La realizó la empresa de estudios de mercado Talker Research, cuyos miembros forman parte de la Market Research Society (MRS) y la European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR).



3 Desde el viernes 16 de mayo hasta el lunes 2 de junio de 2025, J. Wallin Opinion Research realizó una encuesta en línea a empleadores de todo el país, además de una sobremuestra en California. Se entrevistó a 2000 empleadores en todo el país, además de una sobremuestra de 450 en California. Una encuesta de este tamaño arroja un margen de error de +/-2,2 % (intervalo de confianza del 95 %) en todo el país y de +/-4,6 % en California.



4 Desde el viernes 16 de mayo hasta el lunes 2 de junio de 2025, J. Wallin Opinion Research realizó una encuesta en línea a empleadores de todo el país, además de una sobremuestra en California. Se entrevistó a 2000 empleadores en todo el país, además de una sobremuestra de 450 en California. Una encuesta de este tamaño arroja un margen de error de +/-2,2 % (intervalo de confianza del 95 %) en todo el país y de +/-4,6 % en California.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

CONTACTO PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Ann Abajian, Learn4Life



(559) 903-7893



PR@learn4life.org