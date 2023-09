El Administrador del Acuerdo de Angeion Group anuncia la propuesta de un Acuerdo en la demanda colectiva relacionada con los instrumentos basados en la tasa LIBOR en dólares estadounidenses

Si usted tenía un instrumento basado en la tasa LIBOR en dólares estadounidenses entre agosto de 2007 y mayo de 2010, es posible que la propuesta del Acuerdo en una demanda colectiva por un total de 101 millones de USD afecte sus derechos.

Un tribunal federal autorizó el envío de esta notificación. No se trata de una solicitud publicitaria enviada por un abogado.

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Los juicios llevados a cabo afectan los derechos de aquellas personas e instituciones que pactaron instrumentos financieros derivados y no derivados a través de un mercado extrabursátil directamente con 17 bancos y que recibieron pagos ligados a la tasa LIBOR en dólares estadounidenses. Se llegó a un Acuerdo por un total de 101 millones de USD con Coöperatieve Rabobank U.A. (“Rabobank”), Lloyds Banking Group plc, Lloyds Bank plc, HBOS plc, y Bank of Scotland plc (en conjunto, “Lloyds”), Royal Bank of Canada (“RBC”) y Portigon AG y Westdeutsche Immobilien Servicing AG (en conjunto, “Portigon”). Se celebraron acuerdos anteriores por 680 millones de USD con Barclays, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, MUFG, Norinchukin y SocGen, lo cual arroja un acuerdo total por 781 millones de USD. Los Demandados que no acordaron son Bank of America, Credit Suisse, JPMorgan Chase, Royal Bank of Scotland y UBS.

¿Qué estipula el Acuerdo?

En virtud del Acuerdo, se creará un Fondo de conciliación por un total de 101 millones de USD que se destinará a pagar a los Miembros del grupo que reúnan los requisitos y envíen reclamaciones válidas, así como los honorarios de abogados por un monto que no superará un tercio del monto bruto de la conciliación, los gastos que no deberán exceder los 5 500 000 USD y las recompensas por servicio a los Representantes del grupo que no superarán los 100 000 USD por Representante. Además, Rabobank, Lloyds, RBC y Portigon cooperarán en cierta medida con los Demandantes en relación con el juicio que tienen pendiente contra los Demandados que no acordaron.

¿Reúno los requisitos para recibir un pago del Acuerdo?

Usted reúne los requisitos si (sea como persona física o jurídica) compró directamente ciertos instrumentos basados en la tasa LIBOR en dólares estadounidenses a Bank of America, MUFG, Barclays, Citibank, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan Chase, Lloyds, Norinchukin, Rabobank, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland, Société Générale, UBS o Portigon (o a sus subsidiarias o filiales) en los Estados Unidos y tenía los instrumentos en algún momento entre agosto de 2007 y mayo de 2010. Los instrumentos del Grupo del acuerdo incluyen ciertos contratos de intercambios de tipos de interés, contratos a plazo de tipo de interés, intercambios del flujo de pagos, obligaciones garantizadas por deuda, permutas de incumplimiento crediticio, intercambios de pagos vinculados a un índice de inflación, intercambios de tasa de rendimiento total, opciones y bonos/pagarés de tasa flotante.

¿Cómo puedo obtener un pago del Acuerdo?

Puede enviar un Comprobante de reclamación en línea o por correo. La fecha límite para enviar el Comprobante de reclamación es el 10 de febrero de 2024. No necesita enviar un Comprobante de reclamación para que se agregue al Acuerdo si usted ya envió un Comprobante de reclamación válido para los acuerdos anteriores y no quiere modificar o complementar su Comprobante de reclamación. Tiene derecho a recibir un pago si su transacción con alguno de estos bancos cumple los requisitos: Bank of America, MUFG, Barclays, Citibank, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan Chase, Lloyds, Norinchukin, Rabobank, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland, Société Générale, UBS o Portigon (o sus subsidiarias o filiales). No es necesario que haya hecho transacciones con Rabobank, Lloyds, RBC y Portigon específicamente. Al momento, no se sabe cuánto dinero recibirá cada uno de los Miembros del grupo que envíe una reclamación válida. Visite www.USDollarLiborSettlement.com para obtener más información sobre cómo enviar un Comprobante de reclamación.

¿Cuáles son mis derechos?

Si es Miembro del grupo del Acuerdo y no presenta una reclamación a tiempo, perderá su derecho a recibir dinero o beneficios del Fondo de conciliación de 101 millones de USD creado a partir del Acuerdo con Rabobank, Lloyds, RBC y Portigon, a menos que haya enviado una reclamación válida en virtud de un acuerdo anterior relacionado con la Acción legal OTC (mercado extrabursátil). Si desea conservar su derecho a iniciar su propio juicio contra Rabobank, Lloyds, RBC y Portigon, debe excluirse del Grupo del acuerdo antes del 17 de noviembre de 2023. Si permanece en el Grupo del acuerdo, puede presentar una objeción al Acuerdo antes del 17 de noviembre de 2023.

Audiencia del Tribunal

El Tribunal celebrará una audiencia 12 de diciembre de 2023 para decidir si aprueba el Acuerdo y si acepta la solicitud del Abogado del grupo en cuanto a los honorarios de abogados de hasta un tercio del Fondo de conciliación, más el reembolso de las costas judiciales y gastos, y los pagos por servicio a los Representantes del grupo. Usted o su abogado pueden presentarse y hablar en la audiencia a su cuenta y gasto. Encontrará más información sobre el Acuerdo en el sitio web, www.USDollarLiborSettlement.com, en la Notificación del formulario más extenso que aparece en ese sitio o llamando al 1-888-619-8688.

Esta notificación es solo un resumen.



Para obtener más información, incluso la Notificación completa y el Acuerdo de conciliación, visite www.USDollarLiborSettlement.com, envíe un correo electrónico a info@RabobankLiborSettlement.com o llame al 1-888-619-8688

Contacts

Contacto:

Susman Godfrey LLP



Seth Ard, 212-471-8354



sard@susmangodfrey.com