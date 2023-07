El Administrador de la conciliación Angeion Group anuncia una conciliación propuesta en una demanda colectiva de instrumentos basados en LIBOR en dólares estadounidenses

Si usted fue propietario de un instrumento basado en LIBOR en dólares estadounidenses entre agosto de 2007 y mayo de 2010, una Conciliación de demanda colectiva por un total de 90 millones de USD puede afectar sus derechos legales.

Un tribunal federal autorizó este aviso. Esto no es una promoción de un abogado.

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Hay demandas que afectan a individuos e instituciones que celebraron instrumentos financieros derivados y no derivados extrabursátiles directamente con 17 bancos y que recibieron pagos vinculados al LIBOR en dólares estadounidenses. Se ha logrado una Conciliación por un total de 90 millones de USD con MUFG Bank, Ltd., The Norinchukin Bank y Société Générale. Se lograron conciliaciones anteriores por un total de 590 millones de USD con Barclays, Citibank, Deutsche Bank y HSBC, lo que elevó el monto total de la conciliación a 680 millones de USD. Los demandados restantes incluyen a Bank of America, Credit Suisse, HBOS, JPMorgan Chase, Lloyds, Rabobank, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland, UBS y Portigon. El litigio afirma que los bancos manipularon la tasa LIBOR en dólares estadounidenses durante la crisis financiera, reduciendo artificialmente la tasa para su propio beneficio, lo que resultó en que los miembros del grupo recibieran pagos de intereses más bajos por sus instrumentos basados en LIBOR en dólares estadounidenses de los bancos de lo que deberían. Los demandantes afirman reclamaciones antimonopolio, incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto. MUFG Bank, Norinchukin y Société Générale niegan todas las reclamaciones de irregularidades.

¿Qué establece la Conciliación?



La Conciliación creará un Fondo de la Conciliación por un total de 90 millones de USD que se utilizará para pagar a los Miembros del Grupo elegibles que presenten reclamaciones válidas, así como honorarios de abogados que no excedan un tercio de la conciliación bruta, gastos que no excedan los 5 500 000 USD y adjudicaciones por servicios a los Representantes del Grupo que no excedan los 100 000 USD por Representante. Además, MUFG Bank, Norinchukin y Société Générale proporcionarán cierta cooperación a los Demandantes en su litigio en curso contra los Demandados no conciliadores.

¿Soy elegible para recibir un pago de la Conciliación?



Usted está incluido si usted (individuo o entidad) compró directamente ciertos instrumentos basados en LIBOR en dólares estadounidenses de Bank of America, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Barclays, Citibank, Credit Suisse, Deutsche Bank, HBOS, HSBC, JPMorgan Chase, Lloyds, Norinchukin, Rabobank, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland, Société Générale, UBS y Portigon (o sus subsidiarias o filiales) en los Estados Unidos; y poseía los instrumentos en cualquier momento entre agosto de 2007 y mayo de 2010. Los instrumentos del Grupo de Conciliación incluyen ciertas permutas de tasas de interés, contratos de tasas a plazo, permutas de activos, obligaciones de deuda garantizada, permutas de incumplimiento crediticio, permutas de inflación, permutas de rendimiento total, opciones y bonos/pagarés de tasa flotante.

¿Cómo obtengo un pago de la Conciliación?



Puede presentar un Comprobante de reclamación en línea o por correo postal. La fecha límite para presentar un Comprobante de reclamación es el 15 de diciembre de 2023. No es necesario que presente un Comprobante de reclamación para participar en la Conciliación si anteriormente presentó un Comprobante de reclamación válido en las conciliaciones anteriores y no busca modificar o complementar su Comprobante de reclamación. Tiene derecho a recibir un pago si tiene una transacción calificada con cualquiera de los siguientes bancos: Bank of America, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Barclays, Citibank, Credit Suisse, Deutsche Bank, HBOS, HSBC, JPMorgan Chase, Lloyds, Norinchukin, Rabobank, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland, Société Générale, UBS o Portigon (o sus subsidiarias o filiales). No es necesario que haya realizado transacciones con MUFG Bank, Norinchukin o Société Générale específicamente. En este momento, se desconoce cuánto recibirá cada Miembro del Grupo que presente una reclamación válida. Visite www.USDollarLiborSettlement.com para obtener más información sobre cómo presentar un Comprobante de reclamación.

¿Cuáles son mis derechos?



Si usted es miembro del Grupo de la Conciliación y no presenta una reclamación oportuna, perderá su derecho a recibir dinero o beneficios de la conciliación de 90 millones de USD con MUFG Bank, Norinchukin y Société Générale a menos que haya presentado una reclamación válida en una conciliación anterior en la Acción de OTC. Si desea conservar su derecho a presentar su propia demanda contra MUFG Bank, Norinchukin o Société Générale, debe optar por no participar en el Grupo de la Conciliación antes del 29 de septiembre de 2023. Si permanece en el Grupo de la Conciliación, puede objetar a la Conciliación antes del 29 de septiembre de 2023.

La audiencia del Tribunal.



El Tribunal llevará a cabo una audiencia el 17 de octubre de 2023 para considerar si aprueba la Conciliación y aprueba la solicitud de los Abogados del Grupo de honorarios de abogados de hasta un tercio del Fondo de la Conciliación, más el reembolso de costos y gastos y pagos de servicios a los Representantes del Grupo. Usted o su propio abogado pueden comparecer y hablar en la audiencia a su propio costo. Podrá obtener más información sobre la Conciliación en el sitio web de la Conciliación, www.USDollarLiborSettlement.com, y en el Aviso de formato largo accesible en ese sitio web, o llamando al 1-888-619-8688.

Este aviso es solo un resumen.



Para obtener más información, incluido el Aviso y Acuerdo de conciliación completos, visite www.USDollarLiborSettlement.com, envíe un correo electrónico a info@MUFGLiborSettlement.com o llame al 1-888-619-8688

Contacts

Susman Godfrey LLP



Seth Ard, 212-471-8354



sard@susmangodfrey.com