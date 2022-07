El aclamado MMORPG Mabinogi entra en la gran era del comercio con la primera de las dos actualizaciones de verano del juego

El mundo de Erinn se amplía y se conecta más con la expansión comercial

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–Mabinogi, el MMORPG de fantasía gratuito de Nexon, ha anunciado hoy enormes actualizaciones de verano en dos partes, la primera de las cuales se centra en la expansión del comercio de los jugadores e incluye mejoras en los sistemas de comercio y trueque, nuevos puertos, así como zonas de mercaderes completamente nuevas disponibles en Iria.





Para dar al mundo de Erinn de Mabinogi un aire más conectado y enérgico, han renacido los puertos y se ha creado un sindicato de comercio con grandes barcos para que los jugadores lleguen más rápido a sus destinos. Construye tu imperio de mercaderes gracias a una nueva tienda de comercio en Iria que vende artículos por tiempo limitado, y a los beneficiosos cambios en el sistema de comercio que amplían la habilidad de vida comercio con una serie de incorporaciones económicas. Ahora se pueden alquilar transportes, como camellos y trineos tirados por perros, para que los jugadores los puedan usar en sus rutas comerciales.

Los jugadores también pueden trabajar para aumentar su puntuación de comercio estacional durante los cuatro meses de la temporada de comercio para aumentar su rango de comercio estacional, que se convertirá en recompensas según el rango alcanzado. Las recompensas para los mejores comerciantes al final de la temporada incluyen pociones de renacimiento, herramientas de recarga precisas o un cupón para el título de campeón de comercio, que refuerza a los jugadores con un aumento de más del 5 % de daño crítico, más del 150 % de EXP de combate en la misión de Baltane y más de 10 % de EXP de combate cuando se equipa.

En la segunda parte de la actualización de verano de Mabinogi, que llegará a finales de julio, los jugadores podrán festejar con otros comerciantes, mover mercancías por los cielos de Erinn, proteger los convoyes contra los saqueadores y mucho más. ¡Vive la era de la emoción en Mabinogi este verano!

Acerca de Mabinogi http://mabinogi.nexon.net/

Lanzado en 2008, Mabinogi es un mundo MMORPG inmersivo y gratuito donde te esperan aventuras místicas. Crea héroes inspirados en el anime con miles de opciones de personalización, como peinados, rasgos faciales y atuendos. Elije entre decenas de talentos que van desde pistoleros y arqueros profesionales hasta músicos, sastres y cocineros. Los jugadores pueden disfrutar del juego bajo sus propias condiciones, emprendiendo el peligroso camino de un aventurero o construyendo un negocio próspero usando habilidades comerciales únicas.

Acerca de Nexon America Inc. https://www.nexon.com/

Fundada en 2005, Nexon America Inc. ofrece una excelente experiencia de juegos gratuitos en línea, además de asistencia en tiempo real durante el juego, aprovechando las fortalezas de NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) y aplicándolas a audiencias exclusivamente occidentales. Durante más de una década, Nexon America ha gestionado franquicias icónicas como MapleStory y Mabinogi, que han batido récords y cautivado a miles de jugadores. Con nuevos proyectos en el horizonte, Nexon America se mantiene fiel al espíritu innovador y pionero de la empresa matriz, adoptando un enfoque centrado en el jugador y desarrollando las mejores experiencias de juego posibles para el mercado occidental.

