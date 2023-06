El abuelo de los niños extraviados en la selva reveló que estuvieron al borde de la muerte durante su experiencia

Durante el tiempo en que sus cuatro nietos estuvieron desaparecidos en la selva del Guaviare después de un accidente de avioneta, el abuelo de estos niños indígenas, Narciso Mucutuy, experimentó una mezcla de alegría y paz al encontrarlos. En una entrevista con SEMANA, Narciso Mucutuy compartió información detallada sobre el accidente de la aeronave y momentos cruciales para la supervivencia de los niños durante el extenso período en la jungla.

El abuelo de los cuatro sobrevivientes del accidente y su experiencia en la selva relató cómo los niños experimentaron el incidente, cómo se alimentaron, buscaron refugio y todo lo que tuvieron que enfrentar durante esos 40 días llenos de incertidumbre en la selva.

Durante la entrevista, don Narciso Mucutuy mencionó un detalle revelado por Manuel Ranoque, padre de dos de los niños rescatados, sobre la experiencia que vivieron sus hijos junto a su madre antes de su fallecimiento. Durante una conferencia de prensa, Ranoque reveló que Lesly, uno de los niños, le contó que tuvieron la oportunidad de hablar con su madre en sus últimos momentos.

El padre de los niños, al hacer referencia a las palabras de su hija, relató que la madre sobrevivió durante cuatro días. Antes de fallecer, les dijo a sus hijos que podrían buscar a su padre y descubrir quién realmente sabe lo que es el amor paternal, tal como ella les había demostrado al traer a sus hijos al mundo.

Sin embargo, el abuelo de los cuatro niños, Narciso Mucutuy, aseguró , que el relato de los últimos momentos de la madre con los niños es falso y contradice la versión revelada por Ranoque. “La niña misma dice que los tres adultos quedaron muertos en el lugar del accidente cuando la avioneta cayó. Si alguien afirma que mi hija Magdalena sobrevivió durante tres o cuatro días, eso es mentira, ya que nadie estuvo presente para confirmar su supervivencia”, detalló.

El abuelo de los niños afirmó que lo que Lesly mencionó fue que la avioneta se estrelló y todos cayeron unos sobre otros en un impacto seco. En cuanto a su supervivencia, Narciso Mucutuy explicó que durante los cuatro días en los que estuvieron cerca del lugar del accidente, tenían provisiones de tres libras de carne seca de cerdo y polvo de yuca, lo cual les permitió alimentarse. Después de esos días y sin ser rescatados, comenzaron a caminar en busca de alimentos.

En esta entrevista ,Don Narciso comparte su agradecimiento por haber encontrado a sus nietos con vida después de un accidente de avioneta en la selva. Los niños llegaron desnutridos y golpeados, pero han estado mejorando en el hospital. La niña mayor relató cómo sobrevivieron cerca de la avioneta durante cuatro días, comiendo lo que tenían y luego buscando frutas silvestres.

No encontraron a otras personas en su camino hasta que finalmente fueron rescatados por indígenas. La niña mostró valentía al cuidar de sus hermanos y utilizar sus conocimientos de la selva para construir refugios y encontrar agua.

Los niños lloraban de hambre, cansancio y frío, pero la hermana mayor se encargó de cuidarlos. El perrito que los acompañaba, llamado “Wilson”, desapareció y aún no ha sido encontrado.

Los indígenas utilizaron sus creencias y rituales espirituales, incluyendo el consumo de yagé, para conectarse y encontrar a los niños. El encuentro con los indígenas fue emocionante y los niños fueron abrazados y alimentados inmediatamente. Finalmente, fueron trasladados al hospital con la ayuda del ejército.

Aquí parte de la entrevista a Don Narciso:

Entrevistadora : Don Narciso, ¿es verdad que la mamita logró comunicarse con ellos y les advirtió que se fueran, que los iban a rescatar?

Don Narciso: Eso no es cierto, ya que la misma niña afirma que los tres adultos fallecieron en el lugar cuando el avión se estrelló. Si alguien afirmó que mi hija Magdalena sobrevivió durante tres o cuatro días, eso es falso, ya que nadie pudo presenciarlo y afirmar que sigue con vida.

Entrevistadora: ¿Entonces, la niña no ha dicho eso?

Don Narciso: Lo que la niña asegura es que la avioneta se estrelló y los ocupantes quedaron apilados instantáneamente, sin emitir ningún sonido.

Entrevistadora: ¿Y qué le dijeron sobre el perrito?

Don Narciso: La niña me contó que durante algunos días el perrito estuvo con ellos, pero luego desapareció y nunca regresó.

Entrevistadora: Entonces, ¿’Wilson’ los guiaba? ¿Cómo era su relación con él?

Don Narciso: El perrito iba a donde ellos iban y regresaba para alertar al ejército o a alguien más. Como no podía hablar, no le entendían. Desaparecía por un rato y luego regresaba, pero finalmente dejó de volver. Quizás los dueños no entendieron lo que él intentaba comunicar.

Entrevistadora: ¿Y los niños saben que ‘Wilson’, el perrito, está desaparecido y no ha sido encontrado?

Narciso: Sí, ellos dicen que sí, que hasta ahora no ha aparecido. Sin embargo, según nuestra cultura indígena, un perro nunca se pierde, siempre debe regresar en algún momento.