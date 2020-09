El abuelito que se graduó de Bachillerato y ahora busca una licenciatura

Su edad no fue impedimento para logra su sueño, el abuelito Víctor Brígido logró su título de educación secundaria y ahora va por la licenciatura.

Ni la distancia, ni las dificultades de estudiar le hicieron rendirse, su meta era más grande que cualquier obstáculo.

El abuelito, originario de Oaxaca, México, estudió durante tres años, cada jueves recorría más de 40 kilómetros desde su comunidad hasta el Centro de Educación Abierta.

Tras lograr su meta, se ha planteado una más compleja: ser profesional universitario y cursar una licenciatura.

‘Me gusta estudiar, me gusta conocer las cosas y decidí aprender para que el día en que yo muera, lo que estudié se quede en mi cabeza”, dijo orgulloso de su logro.

Explicó que no pudo estudiar joven porque no entendía español y hablaba su lengua materna, el chinanteco.

El abuelito, es un esperado campesino que no se detendrá hasta obtener su título universitario.

“Espero que la vida me alcance para ser profesionista, aunque por la pandemia por el coronavirus, esto se vuelve un poco más difícil, pero me siento muy contento de lo que he logrado”, concluyó.

Hace unas semanas, la historia de Don Juan, otro abuelito, de106 años de edad que logró superar el Covid-19 se viralizó en las redes sociales.