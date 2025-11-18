El 87 % de los inversores institucionales ha rechazado o reconsiderado compromisos con fondos debido a preocupaciones relacionadas con AML/KYC

El 63 % de los GP afirma haber perdido inversores o reinversiones debido a deficiencias en el cumplimiento de AML/KYC

El 88 % de los LP tiene mayor probabilidad de invertir en un gestor que cuente con un programa formal de AML/KYC

Casi tres cuartas partes de los GP reportan ahorros de costos del 10 % al 30 % gracias a la tercerización de funciones de AML/KYC en especialistas dedicados

WILMINGTON, Delaware--(BUSINESS WIRE)--Casi nueve de cada diez (87 %) socios limitados (LP) han rechazado o reconsiderado una asignación a un fondo debido a preocupaciones relacionadas con antilavado de dinero (AML) y procesos de Conozca a su Cliente (KYC), lo que subraya cuán crítico se ha vuelto el cumplimiento como factor clave en la captación de fondos.





Según un nuevo estudio realizado por CSC, proveedor líder de soluciones globales de administración empresarial y cumplimiento normativo, los socios generales (GP) ya están sintiendo la presión. Casi dos tercios (63 %) informan haber perdido inversores o reinversiones debido a deficiencias en AML/KYC, principalmente por brechas en la documentación (61 %) y demoras en el onboarding (24 %).

CSC encuestó a 200 GP y 200 LP en Norteamérica, Europa, el Reino Unido y Asia-Pacífico para reunir opiniones sobre la evolución del panorama de cumplimiento.1 Los resultados se detallan en el informe de CSC, “Beyond Compliance: How AML/KYC is Redefining Investor Confidence” (Más allá del cumplimiento: Cómo se redefine la confianza de los inversores con AML/KYC).

El estudio muestra que los LP están marcando el ritmo en materia de AML/KYC: el 88 % indicó que tiene mayor probabilidad de invertir en un gestor que cuente con un programa formal de AML/KYC, incluso antes de que lo exijan las regulaciones.

Entre los principales riesgos operativos mencionados por los LP, se incluyen prácticas inconsistentes entre jurisdicciones (82 %), falta de supervisión independiente (48 %) y dependencia de procesos manuales o en papel (41 %). Casi todos los LP (97 %) esperan que AML/KYC se convierta en un elemento central y crítico de la debida diligencia dentro de los próximos tres años.

“El AML ha evolucionado de ser una tarea de back-office a un factor determinante de éxito en la captación de fondos,” señala Chalene Francis, directora ejecutiva sénior y líder de Fund Services para Norteamérica en CSC. “Los LP tienen opciones y ofrecen respaldo a gestores que tratan el cumplimiento como algo innegociable. Los gestores deben prepararse con anticipación y trabajar de cerca con proveedores de servicios para evitar los puntos de fricción que retrasan el onboarding. Si se espera a iniciar el proceso hasta que la captación de fondos ya está en marcha, se corre el riesgo de perder tanto inversores como reinversiones”.

Con importantes cambios regulatorios de AML y KYC ya en marcha a nivel global, muchos GP reconocen que no están completamente preparados. A nivel mundial, menos de la mitad (47 %) de los gestores se siente lista para las nuevas normas y desarrollos de AML/KYC, que entrarán en vigor a partir de 2026, incluido el lanzamiento de la nueva Autoridad AntiLavado de Dinero de la Unión Europea, que asumirá facultades directas de supervisión sobre entidades financieras de alto riesgo.

Para cerrar esta brecha, los gestores de fondos recurren a la tercerización y a la tecnología. Más de nueve de cada diez (91 %) ya tercerizan alguna o todas las funciones de AML/KYC, y casi tres cuartas partes reportan ahorros de costos de entre el 10 % y el 30 %. En el próximo año, el 83 % de los GP planea ampliar la tercerización, mientras que el 59 % espera incrementar las inversiones en tecnología.

“La tercerización y la tecnología se han vuelto esenciales para mantener estándares uniformes de AML/KYC en distintas jurisdicciones”, añade Laettitia Vika, líder de Servicios de Inversores para Europa en CSC. “Con actualizaciones semanales en listas de sanciones, prácticas documentales inconsistentes y expectativas culturales diversas, las firmas necesitan equipos que puedan equilibrar la automatización con el criterio humano. Asociarse con el proveedor de servicios adecuado no solo reduce la fricción en el onboarding, sino que también aporta la experiencia, eficiencia y coherencia que fortalecen la confianza de los inversores”.

Para recibir una copia del informe de CSC, “Beyond Compliance: How AML/KYC is Redefining Investor Confidence”, contáctenos a cscteam@cdrconsultancy.com.

Acerca de CSC

CSC es el proveedor líder de soluciones de administración de empresas y cumplimiento normativo. Ofrece una experiencia líder en el sector y un alcance global inigualable para gestores de fondos alternativos y participantes en los mercados de capitales. Al aprovechar su profunda experiencia institucional y una metodología personalizada, CSC ofrece un conjunto completo de servicios de administración de fondos, fideicomisos, agencias y cumplimiento normativo para respaldar una amplia gama de transacciones de mercados privados y públicos, estrategias de fondos complejas y operaciones escalables.

Siendo socio de confianza elegido por más del 70 % de los clientes de 300 PEI y el 90 % de Fortune 500®, CSC les ayuda a superar las complejidades operativas y transaccionales en más de 140 jurisdicciones y diversas clases de activos. Con amplias capacidades en todo el mundo, nuestros equipos de expertos ofrecen soluciones según las necesidades de cada cliente. De capital privado y gestión profesional desde 1899, combinamos alcance global, experiencia local y soluciones innovadoras para ayudar a nuestros clientes a alcanzar el éxito.

We are the business behind business®. Más información en cscglobal.com.

1 CSC, en asociación con Pure Profile, encuestó a 200 profesionales sénior de fondos GP y 200 LP que operan en Europa, el Reino Unido, Norteamérica y Asia-Pacífico para recopilar sus perspectivas sobre la evolución del panorama de cumplimiento normativo. Los encuestados se distribuyeron de manera equitativa entre Norteamérica, Asia-Pacífico y Europa.

