Es posible que los licenciatarios de Oracle Database consideren utilizar un soporte externo para proporcionar un soporte que sea mejor y más rentable y extender la vida útil de las versiones actuales

El 83 % de los licenciatarios de Oracle Database indicaron que los costos de soporte del proveedor son excesivos o demasiado altos; entre los principales desafíos de la encuesta aparecen las actualizaciones complicadas y el deficiente soporte del proveedor

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, el proveedor de soporte externo líder para productos de software de Oracle y SAP, y un socio de Salesforce, divulgó hoy los resultados de su encuesta de los licenciatarios de Oracle Database realizada para comprender sus principales desafíos, prioridades y estrategias con respecto al panorama y uso de Oracle Database.





Los costos son el desafío principal con Oracle Database

Cuando se les preguntó cuáles eran los tres principales desafíos con Oracle Database, un abrumador 97 % de los encuestados indicó que el costo general era el desafío n.º 1. El n.º 2 fue para el cumplimiento de licencias con el 51 % y “las actualizaciones regulares para mantener el soporte” del proveedor fue el desafío n.º 3, identificado por el 50 % de los encuestados. Asimismo, señalaron desafíos adicionales que incluyen “la seguridad, el costo y el esfuerzo para aplicar parches de seguridad” (42 %), “mantener el rendimiento/la disponibilidad” (34 %) y “el deficiente soporte de Oracle” (21 %). Cuando se les preguntó específicamente sobre el costo del soporte del proveedor, casi el 83 % de los encuestados señalaron que los costos de soporte y mantenimiento de Oracle Database son excesivos o que están pagando demasiado. El 73 % de los encuestados piensan que no están recibiendo mejoras de base de datos suficientes o valiosas que justifiquen el costo del soporte de Oracle.

Los licenciatarios de Oracle Database buscan opciones para gestionar los costos y extender la vida útil

Debido al alto costo del soporte de Oracle Database en medio de presupuestos de TI ajustados y recursos limitados, las empresas están buscando mejores alternativas y más rentables para gestionar su estrategia de Oracle Database, que incluyen el aplazamiento de actualizaciones importantes de la base de datos, el cambio a un soporte externo y la adopción de opciones de código abierto con el tiempo. Por ejemplo, el licenciatario de Oracle Database Rent-A-Center encontró dicha solución con el soporte de Rimini Street.

“Tenemos numerosos ejemplos de Oracle Database y estábamos luchando por mantener ciclos de actualización costosos y problemáticos. Pero eso no es todo. Cuando revisamos nuestro contrato de mantenimiento, nos dimos cuenta de que las mejoras disponibles no ofrecían un retorno de la inversión significativo para nuestro negocio específicamente y las actualizaciones requeridas solo para mantener el soporte simplemente no justificaban el alto costo”, expresó Juan Rajani, director de Servicios de Aplicación de TI de Rent-A-Center. “Cambiamos al soporte de Rimini Street para maximizar nuestro sistema de base de datos de misión crítica de la que depende mucho el negocio, y ahora recibimos una calidad de soporte superior y con mayor capacidad de respuesta: es como el día y la noche”.

Los encuestados indicaron que están considerando pasarse o que están pasando a bases de datos de código abierto (35 %) o bases de datos que no sean de Oracle Cloud (34 %) en lo posible debido a costos más bajos o a un desarrollo más rápido como parte de su estrategia general de Oracle Database. En el caso de aquellos encuestados que están considerando las bases de datos de código abierto específicamente, las opciones más frecuentes son PostgreSQL, MySQL y MongoDB.

La encuesta determina que un gran porcentaje de encuestados (41 %) ha adoptado la estrategia de reducir activamente su huella en Oracle Database con el tiempo. De aquellos encuestados cuya estrategia de base de datos incluye reducir su huella en Oracle, su motivo n.º 1 es el alto costo total de la implementación de Oracle Database (casi el 45 %), que incluye el costo de las licencias, el soporte y mantenimiento, las actualizaciones y el uso de parches en su base de datos.

Muchas versiones de Oracle Database ya no tendrán soporte pleno después de 2020

Al menos el 73 % de los encuestados estaban operando las versiones de Oracle Database que ya no tendrían soporte pleno de Oracle en diciembre de 2020 o ya estaban en Soporte sostenido (Sustaining Support) en ese momento (o no sabían). Esto indica una tendencia hacia maximizar la vida útil y el valor de las versiones de bases de datos actualmente licenciadas, con un soporte externo como una opción de solución habilitante en muchos casos. Actualmente, la versión 11.1 de Oracle Database está en Soporte sostenido y la versión 11.2 de Oracle Database entró recientemente a Soporte sostenido a fines de diciembre de 2020.

“Los resultados de la encuesta indican que la mayoría de los licenciatarios de Oracle Database se sienten frustrados con las altas tarifas anuales de mantenimiento y las actualizaciones obligatorias y costosas en virtud del soporte de Oracle, y están buscando mejores opciones para gestionar su estrategia y panorama de Oracle Database”, expresó Frank Reneke, vicepresidente del grupo y director general de Oracle Services. “Rimini Street ayuda a los licenciatarios de Oracle a maximizar el retorno a su inversión de Oracle Database al extender la vida útil de las versiones actuales, al reducir significativamente los costos anuales de mantenimiento y al no requerir actualizaciones innecesarias para mantener un soporte completo”.

Para acceder a una copia del informe de Rimini Street, “Informe de la encuesta: la opinión de los licenciatarios sobre el valor de Oracle Database y el soporte”, haga clic aquí. Puede encontrar más información sobre el soporte de Rimini Street para Oracle Database aquí.

