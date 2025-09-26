El 76% de estadounidenses rechaza Nobel de la Paz para Trump

Una amplia mayoría de estadounidenses se pronuncia en contra de que Donald Trump reciba el Premio Nobel de la Paz. Según una encuesta publicada recientemente, el 76% de los encuestados cree que Trump no merece este importantísimo reconocimiento internacional, reflejando así la percepción crítica que gran parte de la sociedad mantiene hacia el presidente.

En los últimos años, se han levantado varias iniciativas y campañas que buscan postular a Trump al Nobel de la Paz debido a sus acciones en materia de política internacional. Sin embargo, los resultados de esta encuesta muestran un claro rechazo popular, lo que pone en duda su viabilidad y relevancia frente a la opinión pública de Estados Unidos.

La encuesta indica que solo el 24% de los ciudadanos consultados ve con buenos ojos la posibilidad de que Trump sea galardonado. Este dato contrasta con el apoyo que algunas figuras internacionales han manifestado para su candidatura. Las reacciones no se han hecho esperar en redes sociales y medios, donde analistas políticos destacan que el legado de Trump sigue siendo bastante divisivo en la sociedad estadounidense.

El debate sobre quién merece o no este tipo de premios siempre genera polémica. Para muchos, los logros diplomáticos de Trump no han sido suficientes para ser reconocido con un galardón de esta magnitud, una posición que ratifica la encuesta más reciente.