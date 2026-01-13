El 1% más rico agotó su cuota anual de carbono en solo 10 días de 2026

Una nueva investigación de Oxfam advierte sobre la profunda desigualdad en la responsabilidad por la crisis climática. Según el análisis, el 1% más rico del planeta agotó su “cuota justa” anual de emisiones de carbono apenas diez días después de iniciado 2026. La situación es aún más extrema en el caso del 0.1% más acaudalado, que habría consumido su presupuesto anual de carbono en solo tres días.

El informe subraya que las consecuencias más graves de estas emisiones recaerán sobre poblaciones que menos han contribuido al calentamiento global, como comunidades de bajos ingresos, pueblos indígenas, así como mujeres y niñas, especialmente en países que ya enfrentan los efectos más severos del cambio climático.

Oxfam también señala que la huella ambiental de los más ricos no solo proviene de su estilo de vida, sino de sus inversiones. En promedio, un multimillonario posee participaciones en empresas altamente contaminantes que generan alrededor de 1.9 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, una cantidad comparable a las emisiones anuales de unos 400,000 automóviles a gasolina.

Ante este panorama, la organización sostiene que una de las medidas más urgentes es aplicar impuestos justos a los mayores contaminadores, como los jets privados y las industrias de petróleo y gas. De acuerdo con Beth John, asesora en justicia climática de Oxfam, estos recursos podrían destinarse a financiar una transición hacia un modelo más equitativo y sostenible, capaz de enfrentar la crisis climática sin profundizar las desigualdades existentes.