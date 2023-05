El 1 de junio se abre la convocatoria de candidaturas para el concurso «Seeding The Future Global Food System Challenge», dotado con un millón de dólares

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–El Instituto de Tecnólogos de los Alimentos (IFT, por sus siglas en inglés), una organización científica sin fines de lucro comprometida con el avance de la ciencia de los alimentos y su aplicación en todo el sistema alimentario mundial, y la Fundación Seeding The Future se enorgullecen de anunciar la reedición del desafío anual Seeding The Future Global Food System Challenge. Se trata de un Concurso que invita a científicos, ingenieros, innovadores, emprendedores y equipos multidisciplinares de organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones sin fines de lucro, empresas sociales, universidades, instituciones de investigación y pequeñas empresas emergentes a presentar sus innovaciones revolucionarias que puedan contribuir a transformar el sistema alimentario mundial.

En su tercera edición, el Concurso volverá a repartir un millón de dólares en subvenciones y premios a través de «Seed Grants» o subvenciones iniciales (25 000 dólares cada una), «Growth Grants» o subvenciones para el crecimiento (100 000 dólares cada una) y los premios mayores «Seeding The Future» (250 000 dólares cada uno). Entre los ganadores de las subvenciones para el crecimiento y los grandes premios del año pasado figuran:

La comercialización de larvas de mosca soldado negra como pienso para pollos con el objetivo de mejorar la nutrición de los huevos y reducir su precio en Ruanda. ( Food Systems for the Future )

) La eliminación de las peligrosas aflatoxinas de las cadenas de suministro de los pequeños agricultores, empezando por el maní en Haití. ( Acceso )

) Aceleración del despliegue de la acuaponía, que combina la producción de cultivos sin suelo y la piscicultura para aumentar la producción mundial de alimentos frente al cambio climático. ( INMED Partnerships for Children )

) Un programa comunitario de conservación en frío alimentado con energía solar para facilitar el acceso a técnicas y prácticas agrícolas mejoradas en las zonas rurales. ( Smart Villages Resource Group )

) Aprovechamiento del Servicio Postal de EE.UU. para llevar productos frescos de las granjas a los hogares. (World Wildlife Fund)

«El concurso “Global Food System Challenge” pretende servir de toque de atención a la comunidad alimentaria mundial. Más de 840 millones de personas padecen hambre crónica, desnutrición grave y pobreza extrema, al tiempo que cada año se desperdicia más del 30 % de los alimentos en todo el mundo. El cambio climático, los conflictos y la pobreza impiden el acceso equitativo a alimentos seguros y nutricionalmente adecuados a muchas poblaciones, tanto en las regiones desarrolladas como en vías de desarrollo. Necesitamos de forma urgente innovaciones impactantes y transformadoras que den lugar a un sistema alimentario sostenible y permitan el acceso a alimentos sanos, asequibles y apetecibles que merezcan la confianza de los consumidores», declaró Bernhard van Lengerich, fundador de la Fundación Seeding The Future.

Aunque las candidaturas pueden presentarse desde el 1 de junio hasta el 1 de agosto, los participantes interesados pueden consultar aquí las directrices para prepararse.

Desde 2021, se han presentado más de 1500 candidaturas de 75 países procedentes de equipos multidisciplinares de instituciones académicas y de investigación, organizaciones sin fines de lucro y empresas emergentes. El Concurso está financiado por la Fundación Seeding The Future y organizado por el IFT.

«El Seeding The Future Global Food System Challenge es un fiel reflejo de la misión y el compromiso del IFT para hacer frente a la inseguridad alimentaria y garantizar un futuro saludable para nuestra oferta mundial de alimentos», señaló la directora ejecutiva del IFT, Christie Tarantino-Dean. «Estamos encantados de asociarnos una vez más con Bernhard y la Fundación Seeding The Future en uno de los principales escaparates de la innovación y el ingenio alimentarios».

Para más información, visite ift.org/food-system-challenge. Los candidatos que necesiten ayuda adicional pueden consultar las Preguntas frecuentes.

Acerca del Instituto de Tecnólogos de los Alimentos

El Instituto de Tecnólogos de los Alimentos (IFT, por sus siglas en inglés) es una organización mundial que cuenta con aproximadamente 12 000 miembros individuales de más de 100 países comprometidos con el avance de la ciencia de los alimentos. Desde 1939, el IFT ha reunido a las mentes más brillantes en ciencia y tecnología de los alimentos y profesiones afines del mundo académico, la administración y la industria para resolver los mayores problemas alimentarios del mundo. La IFT trabaja para garantizar que sus miembros dispongan de los recursos necesarios para aprender, crecer y avanzar en la ciencia de la alimentación conforme evolucionan la población y el mundo. Para el IFT, la ciencia es esencial para garantizar un suministro mundial de alimentos sostenible, seguro, nutritivo y accesible para todos. Para más información, visite ift.org.

Acerca de la Fundación Seeding The Future

La Fundación Seeding The Future es una organización privada sin fines de lucro cuya principal motivación es que todo el mundo debería tener en todo momento un acceso equitativo a alimentos seguros, nutritivos, asequibles, apetecibles y confiables. Su objetivo es inspirar soluciones innovadoras que ayuden a transformar el sistema alimentario mundial para hacerlo más sostenible y beneficioso para la salud de las personas y el medio ambiente. Esta organización apoya con financiación inicial ideas prometedoras e innovaciones de gran impacto para mejorar los sistemas alimentarios en todo el mundo, tecnologías para reducir las pérdidas posteriores a la cosecha en las regiones en desarrollo, así como la labor fundacional en el mundo académico y la investigación. Para más información, visite seedingthefuture.org.

