Ejército de Corea del Sur redujo su tamaño en un 20% en seis años

El Ejército de Corea del Sur ha reducido su tamaño en un 20% durante los últimos seis años, según datos oficiales y reportes de medios internacionales.

Esta reducción del Ejército de Corea del Sur representa uno de los ajustes más significativos en la historia militar del país y responde a factores como la disminución de la población y la evolución de amenazas en la península.

Especialistas señalan que, aunque Corea del Sur sigue siendo una de las mayores potencias militares de Asia, la reducción de tropas obedece al descenso en el número de jóvenes en edad de servicio militar y a la implementación de nuevas tecnologías defensivas. Este ajuste guarda relación directa con la creciente automatización y la profesionalización de las Fuerzas Armadas.

El recorte de soldados ocurre en un momento de tensión con Corea del Norte, cuyo régimen continúa el desarrollo de sus capacidades nucleares y balísticas. Mientras tanto, el gobierno surcoreano apuesta a la calidad y la modernización de su equipamiento militar, apoyado a la vez por la alianza estratégica con Estados Unidos.