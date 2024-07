Eisai elige la herramienta Clinical Data Studio de Medidata para mejorar y modernizar la eficiencia de las pruebas clínicas y la experiencia de los pacientes

La solución con tecnología de IA ayudará a que Eisai acelere en un 80 % la revisión y la conciliación de datos

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Medidata, una marca de Dassault Systèmes y un proveedor líder de soluciones de pruebas clínicas para la industria de ciencias biológicas, anunció que Eisai Inc. (“Eisai”), la filial farmacéutica estadounidense de Eisai Co., Ltd., empresa con sede en Tokio, será uno de los primeros clientes en aprovechar su recientemente anunciada herramienta con tecnología de IA Medidata Clinical Data Studio. Eisai Inc., aprovechará esta innovadora experiencia de datos para obtener un control sin precedentes sobre sus datos clínicos, permitir la ejecución de pruebas clínicas escalables y complejas, y mejorar la experiencia de los pacientes.





“Hemos incluido la herramienta Clinical Data Studio de Medidata en nuestra plataforma de gestión de pruebas clínicas debido a su capacidad de desarmar silos de datos e integrarse de forma transparente en nuestra pila de software actual sin resignar calidad ni integridad en todas las fuentes de datos”, explicó Shobha Dhadda, doctora en filosofía y directora de operaciones y ciencia clínica de Eisai. “Contar con un conjunto de soluciones de tecnología capaz de procesar distintos tipos de datos clínicos y de pacientes permite lograr mayores eficiencias sin sacrificar calidad ni requerir recursos adicionales”.

Clinical Data Studio incluye la plataforma Medidata, la única plataforma unificada de la industria que administra centralmente todas las fuentes de datos para mejorar la confiabilidad en todo el ecosistema de pruebas clínicas. Al integrar de forma transparente datos tanto de fuentes de Medidata, incluido Medidata Rave EDC como externas, como laboratorios u otros sistemas de captura de datos electrónicos, Clinical Data Studio optimiza el proceso de importación y permite la validación automática a través de acuerdos de transferencia de datos configurados. A través de la IA, se mitigan los obstáculos que representan os sistemas de datos dispares y se puede lograr una revisión de datos hasta un 80 por ciento más rápido, además de ofrecer un panorama integral de los datos de los pacientes que pueden revisarse y visualizarse de manera simultánea para tomar decisiones oportunas.

“Gracias a Clinical Data Studio, Eisai permite que actores clave del sector de salud superen las complejidades de las pruebas clínicas modernas y fomenten la colaboración con datos más claros y procesables”, agregó Janet Butler, vicepresidenta ejecutiva y responsable de ventas global de Medidata. “Al ofrecer una experiencia de análisis y gestión de datos unificada y con tecnología de IA, logramos que los equipos de estudio identifiquen potenciales problemas de datos más rápido y tengan un panorama más integral del paciente”.

Acerca de Medidata

Medidata está haciendo posibles tratamientos más inteligentes y personas más saludables a través de soluciones digitales que asisten en ensayos clínicos. Tras celebrar 25 años de innovaciones tecnológicas revolucionarias en más de 33.000 ensayos y 10 millones de pacientes, Medidata ofrece conocimientos líderes en la industria, información potenciada por análisis y el conjunto de datos de ensayos clínicos históricos a nivel de pacientes más grande del mundo. Más de un millón de usuarios registrados en más de 2200 clientes confían en la plataforma integral y transparente de Medidata para mejorar las experiencias de los pacientes, acelerar los avances clínicos y lograr que las terapias lleguen más rápido al mercado. Medidata es una marca de Dassault Systèmes (Euronext París: FR0014003TT8, DSY.PA), tiene sus oficinas centrales en la ciudad de Nueva York y ha sido reconocida como líder por Everest Group e IDC. Para obtener más información, visite www.medidata.com y síganos en @Medidata.

Acerca de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes es un catalizador del progreso humano. Permitimos que tanto las empresas como las personas accedan a entornos virtuales colaborativos para imaginar innovaciones sostenibles. Al crear experiencias gemelas con el mundo real a través de nuestra plataforma 3DEXPERIENCE, nuestros clientes pueden redefinir la creación, la producción y los procesos de gestión de ciclo de vida útil de sus productos para, de ese modo, tener un impacto significativo para hacer el mundo más sostenible. Lo bueno de la economía de experiencias es que se trata de una economía orientada a humanos para beneficio de consumidores, pacientes y ciudadanos. Dassault Systèmes aporta valor a más de 350.000 clientes de todos los tamaños, en todas las industrias, en más de 150 países. Para obtener más información, visite www.3ds.com.

© Dassault Systèmes. Todos los derechos reservados. 3DEXPERIENCE, el logotipo de 3DS logo, el ícono de Compass , IFWE, 3DEXCITE, 3DVIA, BIOVIA, CATIA, CENTRIC PLM, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, MEDIDATA, NETVIBES, OUTSCALE, SIMULIA y SOLIDWORKS son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Dassault Systèmes, una empresa europea (Societas Europaea) constituida según la ley francesa y registrada en el Registro de Comercio y de Sociedades de Versalles con el número 322 306 440, o sus filiales en los Estados Unidos y/u otros países. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de cualquiera de las marcas comerciales de Dassault Systèmes o sus filiales está sujeto a su aprobación expresa por escrito.

Acerca de Eisai Inc.

Eisai Inc., una empresa de atención de salud humana, es la filial farmacéutica estadounidense de Eisai Co., Ltd., empresa con sede en Tokio, y tiene sus oficinas en Nutley (Nueva Jersey). Dedicada a los campos de la oncología y la neurología, sus operaciones en los Estados Unidos incluyen investigación y desarrollo, fabricación, suministro y logística global, y actividades comerciales. Más información en https://us.eisai.com; síganos en X y LinkedIn.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

RR. PP. de Medidata

Medidata.PR@3ds.com

Relaciones con analistas

Medidata.AR@3ds.com