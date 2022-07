Eight Sleep presenta Pod 3: La última generación de tecnología fitness del sueño que mejora su calidad hasta en un 32 %

Manteniendo las características propias del Pod, la nueva generación cuenta con una potencia de computación 10 veces mayor, el doble de sensores con mayor precisión en el seguimiento de la salud y compatibilidad con wifi de 5 GHz.

MIAMI–(BUSINESS WIRE)–Hoy, Eight Sleep la primera empresa de fitness del sueño del mundo, ha presentado Pod 3, una nueva versión de su galardonada tecnología del sueño. El Pod 3 incorpora una nueva CPU de cuatro núcleos, así como mejoras en su sistema de sensores, que permiten un seguimiento biométrico y de la salud más preciso con el doble de sensores y una resolución 4000 veces mayor. El nuevo sistema de sensores alcanza una precisión de detección de la frecuencia cardíaca del 99 % en comparación con la referencia clínica¹. Además, los datos clínicos han demostrado que la tecnología detrás de Pod 3 puede mejorar el índice de calidad del sueño hasta un 32 %², aumentar el sueño profundo hasta un 34 %³ e incrementarla variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) hasta un 19 %³. El lanzamiento de Pod 3 forma parte del plan de Eight Sleep para transformar una cama ordinaria en una plataforma de salud avanzada que potencie tanto la recuperación como el rendimiento.





“Desde el principio, nos propusimos crear los mejores sistemas del mundo para potenciar la optimización del sueño, y con el lanzamiento de Pod 3 estamos dando un paso de gigante”, afirma Matteo Franceschetti, cofundador y director general de Eight Sleep. “Tres años después del lanzamiento del Pod original, es gratificante ver cómo nuestras innovaciones están mejorando la vida de las personas, con resultados clínicamente validados que demuestran una mejor recuperación noche tras noche.”

Tecnología termorreguladora que mejora la calidad del sueño y aumenta la VFC

La capa Active Grid del Pod, que envuelve cualquier colchón como si fuese una funda, sigue proporcionando calefacción y refrigeración dinámicas entre 12,7 ºC y 43,3 ºC (55 ℉ and 110 ℉) en cada lado de la cama. Esto permite a los usuarios mantener un rango de temperatura confortable durante el sueño, lo que se ha demostrado clínicamente que mejora el índice de calidad del sueño, el tiempo de sueño profundo, así como la variabilidad de la frecuencia cardíaca:

Aumento del sueño profundo hasta un 34 %³: Tras solo una semana durmiendo en el Pod, los usuarios experimentaron un aumento medio del 10 % y un aumento máximo del 34 % en el sueño profundo. Los usuarios que inicialmente tenían una duración de sueño profundo inferior a la media fueron los que más aumentaron el sueño profundo después de utilizar el Pod. Dado que el sueño profundo es crucial para varios procesos corporales clave, como el aprendizaje y la memoria, la recuperación del ejercicio, la inmunidad y el metabolismo, dormir en el Pod puede ser muy beneficioso para las personas que luchan por conseguir cantidades óptimas de sueño profundo cada noche.

Mejora de la calidad del sueño clínico hasta en un 32 %²: Se ha demostrado que el Pod mejora la calidad del sueño de las personas hasta en un 32 % utilizando mediciones clínicas estándar. El usuario medio del Pod también experimenta un 34 % más de energía durante el día, un 23 % menos de interrupciones del sueño y un 44 % más de rapidez en el inicio del sueño, en comparación con su nivel de referencia antes de dormir en el Pod.

Aumento de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) hasta un 19 %³: Tras una semana durmiendo en el Pod, los usuarios muestran un aumento medio de su VFC de un 6 %. Para uno de cada tres usuarios de Eight Sleep, la VFC aumenta al menos un 10 %, y uno de cada cuatro usuarios experimenta un aumento de la VFC de al menos un 15 %. Es importante destacar que las personas con una VFC inferior a la media experimentaron los mayores aumentos de la VFC después de dormir en el Pod, con un aumento medio del 9 % y un aumento máximo del 19 %. Un aumento de la VFC indica una mejor recuperación, salud cardiovascular y rendimiento cognitivo.

Aunque sigue manteniendo las premiadas características del Pod 2 Pro, el nuevo Pod 3 incluye una tecnología mejorada y una experiencia de usuario actualizada con las siguientes novedades:

Una nueva CPU de cuatro núcleos para aumentar la potencia de computación del Pod

La nueva y potente CPU de cuatro núcleos aumenta significativamente la potencia de computación en el Pod 3, lo que permite duplicar la cantidad de sensores para el seguimiento de datos biométricos clave, como la frecuencia cardíaca, la VFC, la frecuencia respiratoria, las fases del sueño, etc. Con un sistema de hardware más robusto, el Pod puede ahora procesar localmente datos y algoritmos más complejos, fundamentales para el seguimiento biométrico durante el sueño. Además, el nuevo hardware permite el envío a los usuarios de las futuras funciones basadas en el aprendizaje profundo a través de actualizaciones frecuentes en la nube.

Diseño Invisible Sensing con el doble de sensores y una resolución 4000 veces mayor en el seguimiento del sueño y la salud

El Pod 3 incluye un nuevo diseño Invisible Sensing de su paquete de sensores para maximizar la comodidad al tiempo que proporciona mediciones más precisas con el doble de sensores y una resolución de sensores 4000 veces mayor. Partiendo de la excelente precisión biométrica de la generación anterior³, los sensores duales de Pod 3 permiten una mejora adicional del 20 % en la precisión de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, así como un error máximo de la frecuencia cardíaca de menos de 1 latido por minuto en comparación con la referencia clínica.

Chip wifi de doble banda con compatibilidad de 5 GHz para un mayor rango de conectividad

Un nuevo chip wifi de doble banda en el sistema central amplía la compatibilidad de las redes de 2,4 GHz a las de 5 GHz, además de mejorar la compatibilidad con las redes de malla. Esta actualización aumenta la velocidad de conexión y la estabilidad del wifi, permitiendo que el Pod encuentre el mejor equilibrio entre la conectividad de largo alcance y de ancho de banda alto, independientemente de la distribución de la casa del usuario.

La aplicación Eight Sleep ofrece información sobre la salud y mucho más con 8+

Las potentes funciones de Pod 3 se gestionan desde la aplicación Eight Sleep, que sirve como panel de control único para ver los parámetros de salud y sueño, ajustar las preferencias de sueño y gestionar la configuración de la temperatura. Con la suscripción opcional 8+, los usuarios pueden llevar su sueño al siguiente nivel. 8+ permite descubrir toda la inteligencia del producto, creada a partir de los datos de más de 90 millones de horas de sueño. Las características de la aplicación Eight Sleep incluyen:

Piloto automático de temperatura: el piloto automático utiliza la IA para ajustar la temperatura de sueño del usuario en tiempo real, basándose en su historial de sueño, sus preferencias de temperatura anteriores, la temperatura del dormitorio, el clima local y los comentarios del usuario.

Informes sobre la salud y el sueño: se ofrece a diario un informe fitness del sueño, que incluye parámetros clave de salud como la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el tiempo de sueño, el sueño profundo, el sueño REM y la frecuencia respiratoria.

Conexión con dispositivos ponibles de terceros: los usuarios pueden vincular sus dispositivos fitness favoritos de terceros con la aplicación Eight Sleep para entender cómo sus actividades diurnas afectan a su sueño. Los dispositivos compatibles incluyen Peloton, Oura, Garmin, Apple Health, Google Health, Fitbit, Trainingpeaks, Polar y Zwift.

Información sobre el comportamiento: 8+ ofrece una información exhaustiva sobre el sueño y la salud, basada en más de 90 millones de horas de datos sobre el sueño, y crea recomendaciones personalizadas para cada usuario con sugerencias prácticas para promover un cambio de comportamiento positivo.

Contenido diseñado para ayudarle a dormir: los miembros de 8+ tienen acceso a una creciente biblioteca de contenido que incluye respiración guiada, yoga, meditaciones y más, diseñados para ayudar a los usuarios a dormirse más rápido y a despertarse con energía.

“El Pod 3 es el siguiente paso de Eight Sleep para ampliar los límites de lo posible para una tecnología del sueño que no solo controla su salud, sino que también la mejora. El nuevo hardware de detección y computación de Pod 3 permite desplegar algoritmos biométricos más complejos, ofreciendo a nuestros miembros las mejores y más innovadoras prestaciones para una salud reparadora y preventiva. Todo esto se ha conseguido haciendo que el Pod sea aún más confortable con el nuevo diseño Invisible Sensing“, asegura el Dr. David He, vicepresidente de investigación y desarrollo de Eight Sleep.

Ya disponible

El Eight Sleep Pod 3 está disponible para su compra online hoy mismo. Los precios de Pod 3 Cover comienzan en 2095 dólares para el tamaño Full, 2195 dólares para Queen, y 2395 dólares para King y California King. Los miembros actuales de Eight Sleep tienen prioridad para las actualizaciones. Eight Sleep mantiene la satisfacción de sus clientes, ofreciendo hasta 100 noches de prueba y devoluciones gratuitas. Para más información sobre el Pod 3, vea el vídeo aquí y para comprar el Pod, visite eightsleep.com.

Acerca de Eight Sleep

Eight Sleep es la primera empresa del mundo dedicada al fitness del sueño con la misión de alimentar el potencial humano a través de un sueño óptimo. Sus tecnologías de hardware, software e inteligencia artificial impulsan a los atletas profesionales y a los deportistas de alto rendimiento de todo el mundo, como la sensación del snowboard y medallista de oro olímpico Red Gerard, el hombre más en forma del mundo, Justin Medeiros, ganador de los Juegos de CrossFit en 2021, y el equipo 8 veces campeón de Fórmula 1 Mercedes-AMG PETRONAS. Eight Sleep fue nombrada como una de las empresas más innovadoras de Fast Company en 2019 y 2022. La empresa también ha sido reconocida dos años seguidos por la revista TIME como “Los mejores inventos del año” Eight Sleep se puede adquirir en Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) y en el Reino Unido, Europa (Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España) y Australia a través de eightsleep.com.

