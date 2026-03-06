EEUU y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas tras siete años

Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela acordaron este jueves reanudar formalmente sus relaciones diplomáticas y consulares. Así lo informó el Departamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado.

El restablecimiento de los lazos bilaterales, que habían estado rotos desde principios de 2019, busca “promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política” en Venezuela. Así lo señaló el documento oficial.

La declaración indicó que ambas naciones trabajarían de manera conjunta en un proceso gradual. Este proceso contribuirá a crear las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente. Asimismo, Estados Unidos reafirmó su compromiso de apoyar al pueblo venezolano. Además, colaborará con socios regionales para fomentar la estabilidad y la prosperidad.

La reanudación de las relaciones se produce en un contexto de acercamiento entre Washington y Caracas tras significativos cambios políticos en Venezuela. Entre estos cambios está la captura del expresidente Nicolás Maduro en enero de 2026. Desde entonces, las autoridades estadounidenses y venezolanas han mantenido diálogos en distintos ámbitos. Estos incluyen encuentros centrados en energía y otros temas económicos.

El Gobierno venezolano también confirmó el restablecimiento de los vínculos diplomáticos y consignó que aspira a construir una etapa de diálogo “constructivo, basada en el respeto mutuo, la igualdad soberana de los Estados y la cooperación entre nuestros pueblos”, según un comunicado oficial de la Cancillería de Caracas.

El acuerdo marca un hito en las relaciones entre ambos países después de siete años de tensiones y corte de vínculos diplomáticos.