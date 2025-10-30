EEUU y China logran un acuerdo que beneficia a ambos: Trump baja sus aranceles y el país asiático comprará soya 

La reducción de aranceles a China por parte de EEUU fue anunciada por Donald Trump tras su encuentro con el presidente Xi Jinping.

Esta decisión, que implica una disminución del 10% en los gravámenes a una serie de productos chinos, podría marcar una inflexión en la guerra comercial que ha afectado los mercados internacionales durante años.

Trump dio a conocer la medida en una rueda de prensa posterior a la cumbre celebrada en Pekín, asegurando que el objetivo es “fomentar un comercio más justo entre Estados Unidos y China”.

La reducción busca aliviar tensiones económicas y estratégicas acumuladas desde 2018, cuando ambos países endurecieron sus políticas arancelarias de represalia.

Impacto en la economía global y latinoamericana

La noticia generó reacciones inmediatas en los mercados bursátiles. Analistas prevén que la reducción de aranceles a China podría impulsar el comercio internacional y beneficiar también a economías emergentes, como las latinoamericanas, que dependen de exportaciones vinculadas a ambas potencias.

Con esta decisión, se abre la puerta para nuevas rondas de negociación entre las dos naciones. Sectores industriales y agrícolas en América Latina esperan que el acercamiento fomente estabilidad en los precios y abra oportunidades comerciales.

El Departamento del Tesoro estadounidense informó que el próximo mes se realizará un seguimiento de los avances del acuerdo.