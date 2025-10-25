EEUU y China cara a cara para mejorar sus relaciones comerciales: "ha sido muy constructivo" 

Las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China celebradas en Malasia han sido calificadas como “muy constructivas” por autoridades estadounidenses.

Según informó el Departamento de Estado, ambos países reafirmaron su intención de fortalecer las relaciones económicas, luego de años de tensiones e incertidumbre en el comercio internacional.

Funcionarios de alto nivel de ambos gobiernos se reunieron este viernes 25 de octubre, marcando el primer acercamiento de este tipo en meses.

El diálogo giró en torno a temas prioritarios como la reducción de aranceles, el desarrollo tecnológico y la resolución de conflictos, según trascendió en medios internacionales.

Aunque no se concretaron acuerdos definitivos, la declaración de que las conversaciones resultaron “muy constructivas” sugiere una voluntad de avanzar hacia soluciones consensuadas.

Impacto en el contexto regional y global

La noticia genera expectativas no solo en América Latina, sino también en los mercados globales.

Expertos sostienen que cualquier avance entre Estados Unidos y China podría repercutir positivamente en países dependientes del comercio internacional, especialmente aquellos con tratados tanto con Washington como con Pekín.

Para países centroamericanos, atentos a las dinámicas globales, el desarrollo de estas conversaciones podría significar nuevas oportunidades y desafíos económicos.