EEUU: Trump y funcionarios de Salud en disputa mientras el Covid-19 avanza

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, y funcionarios de Salud se han enfrascado en disputas por el manejo de la pandemia, mientras el Covid-19 avanza y rompe nuevos récords.

A cinco meses que se confirmaran los primeros casos de Covid-19 en el mundo, EEUU se posiciona la nación más afectada con 131 mil muertes.

Son tres millones de casos que han acrecentado las disputas entre Trump y expertos de salud, pasando de quejas privadas a inconformidades públicas.

Uno de los especialistas en enfermedades infecciosas, el doctor Anthony Fauci, advirtió que EEUU va por camino equivocado en relación al combate de la pandemia.

El 30 de junio, el experto hizo de conocimiento su preocupación por el mal manejo de la situación de Covid-19 que ha cobrado la vida de miles de personas.

Por su parte, Trump se niega a participar en encuentros con los especialistas, mermándole importancia a los que dicen los conocedores.

Otros que están siendo visto de menos durante por el gobierno son los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

OLA DE COVID-19

Una de las declaraciones que demuestra la marcada diferencia entre el mandatario estadounidense y los personeros de Salud de EEUU fueron las afirmaciones del gobernante sobre su gestión ante el contagio.

“Creo que estamos en un buen lugar, No estoy de acuerdo con él”, dijo Trump en una entrevista el martes en respuesta a las afirmaciones de Fauci.

El gobernante destacó algunos de los desaciertos del experto como el uso de la mascarilla y la entrada de ciudadanos chinos a la nación ante el brote de Covid-19.

“El Dr. Fauci dijo que no usáramos máscaras y ahora dice que las usemos… Y dijo muchas cosas. No cierres China. No prohíbas la llegada de China. Lo hice de todos modos. No escuché a mis expertos y prohibí a China. Hubiéramos estado en una situación mucho peor. No creerías en la cantidad de muertes más que habríamos tenido si no hubiéramos hecho la prohibición”, indicó el mandatario de EEUU.

REABRIR ESCUELAS

Otro de los desacuerdos es la apertura de las escuelas, mientras Trump busca un mecanismo fácil y barato para el regreso a clases los CDC han presentado sus propuestas.

“Mientras quieren que abran, les piden a las escuelas que hagan cosas muy poco prácticas”, dijo el presidente sobre las recomendaciones.

Se espera que la próxima semana se presentan nuevas disposiciones, más prácticas y cómodas sobre la reapertura a pesar que los casos de Covid-19 van en incremento.

EEUU es la nación más afectada por el contagio y lejos de verse un avance reporta nuevos contagios masivos.

Estados que habían reabierto sus actividades económicas an retrocedido en las fases de desconfinamiento.