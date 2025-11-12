EEUU trabaja en la creación de bebés genéticamente modificados 

En los últimos días, la comunidad internacional se ha visto sorprendida por un ambicioso proyecto cuyo objetivo central es la creación de bebés genéticamente modificados.

La posibilidad de editar embriones humanos para eliminar enfermedades hereditarias o mejorar ciertos rasgos, posiciona la edición genética en el centro de la discusión científica y social.

La investigación, liderada por grupos científicos de diversos países, tiene como meta desarrollar tecnologías capaces de modificar el ADN humano antes del nacimiento.

Los defensores del proyecto argumentan que la edición genética podría erradicar enfermedades hasta ahora incurables y mejorar la calidad de vida de las próximas generaciones.

Sin embargo, surgen cuestionamientos sobre los riesgos, la desigualdad social y las consecuencias inesperadas de manipular la genética humana.

Implicaciones éticas y científicas en la modificación genética de bebés

El avance de las herramientas de edición genética, como CRISPR-Cas9, ha acelerado el debate sobre sus límites y usos responsables.

Diversas voces advierten sobre los riesgos de crear una “ingeniería genética” que podría derivar en la selección de rasgos físicos o intelectuales, desatando una nueva forma de discriminación genética.

Además, las regulaciones varían ampliamente entre países, generando incertidumbre sobre el futuro legal y ético de estos experimentos.