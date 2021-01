EEUU: Toque de queda en Washington y disturbios en el Capitolio detienen sesión de certificación del triunfo de Biden

La crisis social que ha desencadenado la negativa de Donald Trump de aceptar la derrota electoral ante su oponente Joe Biden ha obligado este miércoles a decretar toque de queda en Washington y a cerrar el Capitolio.

El estado de excepción iniciará a las 6:00 de la tarde con el objetivo de bajar los ánimos de miles de seguidores de Trump que se reunieron en la ciudad para apoyar al gobernante y han logrado ingresar al Capitolio, generando disturbios.

Horas después de notificada la medida de seguridad en la ciudad de Washington, se confirmaba que simpatizantes del polémico mandatario habían entrado al Capitolio violentamente, lo que obligó al mismo Trump a extender vía Twitter un llamado a la paz.

Una fotografía difundida en los medios de comunicación nacional revelaban la tensión en el interior del Poder Legislativo cuando dos oficiales desenfundaban sus armas a la espera de un ataque.

El hecho se deriva tras el ingreso de protestantes a fines al gobernante al Capitolio con el propósito de detener la sesión de certificación del presidente electo, Joe Biden.

En las imágenes se ve cómo los manifestantes utilizan un extinguidor de fuego para generar caos en el interior del Poder Legislativo y lograr su objetivo de detener la sesión que certificaría a Biden como el nuevo mandatario.

UPDATE: Trump supporters have breached the U.S. Capitol building.

More: https://t.co/zeM6H9PTaYpic.twitter.com/CBp8sryZ3A

— Complex (@Complex) January 6, 2021