EEUU tiene preparado un “gran paquete de sanciones” contra Rusia por la muerte de Navalny

Un gran paquete de sanciones contra Rusia por la muerte del opositor Alexei Navalny en una de las peores cárceles del país soviético se anunciará el próximo viernes.

Uno de los portavoces de la Casa Blanca, John Kirby, confirmó que se está preparando nuevas medidas de presión contra la gestión de Joe Biden, esta vez por la muerte de uno de los mayores opositores de Vladimir Putin.

“El objetivo de un gran paquete de sanciones será responsabilizar a Rusia por la muerte de Navalni y castigar al presidente ruso, Vladimir Putin, por la feroz y brutal guerra que libra contra Ucrania“, dijo Kirby.

El anuncio se hizo por medio de una rueda de prensa desarrollada este martes para adelantar las medidas que se implementaran tras la muerte de Alexei Navalny, quien murió en una cárcel del Ártico.

No se detalló que tipo de sanciones se implementarán, pero no son las primeras que EEUU impone en contra de Rusia, y no han tenido éxito para detener la guerra con Ucrania.

La Unión Europea (UE) también impuso restricciones a Rusia desde que inició la invasión de Ucrania hace casi dos años.

Joe Biden, durante un discurso sobre la muerte de Navalny, responsabilizó a su homólogo ruso por el fallecimiento y advirtió que estaba evaluando “diferentes opciones” para responder a ese suceso.

Alexei, quien era considerado el mayor opositor ruso, falleció a los 47 años luego de ser trasladado de sorpresa a una cárcel del Ártico.

Navalni cumplía una pena de 19 años por delitos relacionados con asuntos políticos, como traición y otros.