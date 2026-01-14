EEUU suspende visados de inmigración para ciudadanos de 75 países

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió el procesamiento de visados de inmigración para ciudadanos de 75 países, como parte de una revisión de los procedimientos de verificación, informó el Departamento de Estado.

Un portavoz de esa dependencia confirmó que entre los países afectados se encuentran Brasil, Rusia, Irán y Haití, así como varias naciones de América Latina y el Caribe, entre ellas Colombia, Cuba, Guatemala, Nicaragua y Uruguay. La lista también incluye a Afganistán, Egipto, Irak, Marruecos, Nigeria, Somalia, Tailandia y Yemen, entre otros.

De acuerdo con información divulgada por Fox News, la medida entrará en vigor el próximo 21 de enero y se mantendrá por tiempo indefinido mientras las autoridades estadounidenses reevalúan los mecanismos de control migratorio. La suspensión aplica únicamente a los visados de inmigración, que permiten la residencia permanente en Estados Unidos, y no afecta a los visados de no inmigrante, como los de turismo, estudios o trabajo temporal.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, explicó que el objetivo de la pausa es prevenir el ingreso de personas que, a juicio del Gobierno, podrían depender de asistencia social y beneficios públicos. En ese sentido, recordó que en noviembre pasado la Administración Trump instruyó a los consulados estadounidenses a reforzar los criterios para negar visados a solicitantes considerados con alta probabilidad de requerir ayudas estatales.

La decisión forma parte de una política migratoria más estricta impulsada por la actual Administración, que busca endurecer los controles y limitar la inmigración permanente bajo criterios económicos y de autosuficiencia.