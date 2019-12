EEUU: Secuestran a menor hondureña cuando caminaba junto a su madre

La Policía de New York activó la alerta Amber luego que una joven hondureña fue secuestrada cuando caminaba junto a su madre en una calle de El Bronx.

Los cuatro hombres que privaron de libertad a la jovencita se conducían en un vehículo Sedán beige.

En el video, publicado por las autoridades, se ve a la madre forcejeando con los secuestradores para evitar que se llevaran a su hija,

Inmediatamente las autoridades activaron la alerta Amber, con la cual pretenden ubicar a la víctima con un sistema de notificación a celulares y alarma.

La policía solicitó ayuda de la población, aportando información sobre el paradero de la menor si la han visto.

Last night tragedy struck our community as Karol Sanchez was abducted in Melrose. I have been in contact with residents, the local school & the NYPD.

We need your help!

If you have ANY information on Karol’s whereabouts, contact the NYPD. We will not rest until she is found. pic.twitter.com/EcXiMkxXx7

— Rafael Salamanca, Jr (@Salamancajr80) December 17, 2019