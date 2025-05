EEUU se prepara para recortes a Medicaid, dejando a millones sin cobertura médica 

La Cámara de Representantes de Estados Unidos (EEUU) está preparando recortes para el programa conjunto federal y estatal Medicaid, dejando a millones sin cobertura médica.

El anuncio emitido desde el Poder Legislativo ha generado incertidumbre ante la posibilidad de que millones de personas que cuentan con el acceso sanitario no cumplan los requisitos más estrictos.

De acuerdo con la propuesta, presentada el domingo por la noche, hay recortes y cambios que se deben implementar en el programa de salud para personas de bajos ingresos.

La disminución de beneficiados por el Medicaid es parte de un paquete de grande alcance del gobierno de Donald Trump que será discutido el martes.

El documento, publicado por el Comité de Energía y Comercio, consta de 160 páginas que incluye una revisión a la asistencia sanitaria y al programa que abarca a las personas de escasos recursos; muchas de ellas se quedarían sin el derecho a recibir una atención médica digna.

Con la revisión, el Medicaid estaría sujeto a una serie de reducciones a través de políticas como la verificación más estricta de elegibilidad, controles de ciudadanía, exámenes más estrictos, recortes de fondos federales.

Uno de los requisitos más controvertidos es la imposición de exigir que las personas adultas de 19 a 64 años trabajen a menos 80 horas de servicio al mes en servicios y programas comunitarios.

El representante republicano cuestionó que el Medicaid da servicio a adultos capaces de trabajar y no trabajan, amparados en la atención médica gratuita. " Washington no puede permitirse socavar aún más el programa subvencionando a adultos capaces que deciden no trabajar. Por eso nuestro proyecto de ley establecería requisitos laborales razonables".

Un informe demócrata resaltó que un recorte en el proyecto implicaría un recorte en el gasto de 715 mil millones de dólares y el número de personas beneficiadas bajaría a 8.6 millones para el 2034.