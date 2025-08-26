EEUU se declara vencedor: "decapitamos" al cártel de Sinaloa con declaratoria de culpabilidad de Mayo Zambada 

La declaración de que “El Cártel de Sinaloa ha sido decapitado” llegó tras el reciente fallo de culpabilidad contra Ismael “El Mayo” Zambada en EEUU, quien por décadas dirigió una de las organizaciones criminales más poderosas del hemisferio.

Autoridades estadounidenses aseguraron que el histórico veredicto asesta un golpe decisivo contra la operación de este grupo de narcotráfico mexicano.

El impacto del veredicto en el narcotráfico mexicano

La sentencia contra Zambada, quien mantenía un papel central en el mando y la logística del Cártel de Sinaloa, es considerada una de las acciones más relevantes en la lucha transnacional contra el narcotráfico.

Según expertos y agencias federales de Estados Unidos, la declaración de culpabilidad podría generar inestabilidad interna entre las facciones del cártel, debilitando su capacidad de operar a gran escala.

No obstante, analistas consultados advierten que el vacío de poder podría aumentar la violencia o dar paso a la reorganización de la organización, ya que su estructura criminal ha demostrado adaptabilidad tras la captura o muerte de líderes previos, como Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Además, otros carteles podrían intentar aprovechar la aparente debilidad temporal.

La investigación federal, respaldada por colaboraciones internacionales, marcó un precedente en la cooperación entre EEUU y México para enfrentar a los líderes del narcotráfico.