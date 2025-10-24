EEUU se acerca a las costas de Venezuela con sobrevuelos de bombarderos supersónicos

Los recientes vuelos de bombarderos B-1 sobre Venezuela, ordenados por el gobierno de Trump, han intensificado el conflicto entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro.

La exhibición de fuerza, que incluyó la presencia de aviones supersónicos estadounidenses en el Caribe, forma parte de la estrategia de presión de Washington hacia Caracas y busca enviar un mensaje claro sobre la postura de EEUU frente a la situación política venezolana.

La Casa Blanca justificó estos ejercicios aéreos como una respuesta a las actividades "ilícitas" que atribuyen al gobierno de Maduro, subrayando la preocupación estadounidense por la estabilidad en la región.

Este aumento de la tensión ocurre en un contexto de sanciones, acusaciones de corrupción y crisis humanitaria en Venezuela, lo que mantiene bajo la lupa internacional cada movimiento militar en la zona.

Implicaciones políticas y militares de los vuelos estadounidenses

La operación con bombarderos B-1 ha provocado reacciones divididas. Mientras sector internacional la interpreta como una advertencia contundente al gobierno madurista, voceros de Caracas denunciaron una “provocación imperialista” y advirtieron sobre posibles respuestas diplomáticas y militares.

La situación podría afectar la estabilidad de naciones vecinas y genera inquietud sobre el futuro de la democracia y la paz en la región.