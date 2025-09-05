EEUU sanciona a defensores de derechos de los palestinos por intentar investigar a autoridades de Israel

Estados Unidos ha tomado la polémica decisión de incluir en su lista de sancionados a varios defensores de derechos palestinos, según informaron fuentes oficiales.

La medida, parte de una estrategia para endurecer su postura en el conflicto de Medio Oriente, ha generado fuerte controversia y preocupación entre organizaciones humanitarias y gobiernos aliados.

El tema ha captado atención en toda América Latina, donde la defensa de los derechos humanos es una bandera central de la sociedad civil.

Las organizaciones sancionadas por defender los derechos de los palestinos son: las tres ONG –Al Haq, el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos (Al Mezan) y el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR)– por participar en lo que llamó “ataques ilegítimos de la CPI contra Israel”.

Marco Rubio indicó que las organizaciones “han participado directamente en los esfuerzos de la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos israelíes, sin el consentimiento de Israel”.

Consecuencias para activistas y relaciones diplomáticas

Las sanciones impuestas por EEUU apuntan tanto a individuos como a entidades que han denunciado presuntas violaciones a los derechos humanos en territorio palestino.

Los expertos advierten que estas acciones podrían limitar la capacidad de los activistas para financiarse y operar internacionalmente.

Además, el endurecimiento de las medidas ha provocado críticas de organismos internacionales y asociaciones pro derechos humanos, quienes lo califican como un retroceso en la protección de las libertades fundamentales.

En diferentes países latinoamericanos, las reacciones han sido inmediatas. Diversas agrupaciones han manifestado su repudio y pedido a la administración estadounidense reconsiderar las sanciones.

El debate también revive la discusión sobre el papel de Estados Unidos en conflictos internacionales, especialmente en relación con el acceso a la justicia y los derechos civiles.