EEUU revocaría las visas a personas que "celebraron" la muerte de Charlie Kirk

La posibilidad de que EEUU revocaría visas a personas que "celebraron" la muerte de Charlie Kirk ha generado intensa controversia en redes sociales y entre comunidades migrantes.

El debate tomó fuerza luego que el senador Marco Rubio sugiriera sanciones para quienes difundieron mensajes de júbilo tras el fallecimiento del influyente comentarista conservador.

Según reportes y declaraciones oficiales, está en discusión una política que podría afectar principalmente a extranjeros, incluidos latinoamericanos, que manifestaron abiertamente su apoyo a la muerte de Kirk en plataformas digitales.

Expertos en migración advierten que la medida sería polémica y difícil de implementar, pero no imposible bajo las normativas actuales de inmigración en Estados Unidos.

“Estoy seguro de que habrá algunas [visas] que serán revocadas. No faltan idiotas en el mundo que han decidido que es una gran idea asesinar a alguien”, indicó el secretario de Estados, Marco Rubio.



Posibles consecuencias para migrantes y activistas latinoamericanos

Las reacciones no se han hecho esperar por parte de organizaciones de derechos humanos, quienes consideran que revocar visas por opiniones públicas sería un precedente preocupante.

Para muchos migrantes centroamericanos y sudamericanos en territorio estadounidense, la amenaza de perder el estatus migratorio por expresarse en redes expone una nueva vulnerabilidad, especialmente en el actual contexto de polarización política en el país.

El senador Marco Rubio, conocido por su firme postura en temas migratorios, argumentó que “celebrar la muerte de Charlie Kirk debe tener consecuencias legales”.

Distintas personalidades, tanto dentro como fuera de EEUU, han expresado inquietud por el posible alcance de la medida.