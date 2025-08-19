EEUU revoca más de 6,000 visas de estudiantes por apoyar el terrorismo 

El gobierno estadounidense justificó la revocación de visas como parte de un endurecimiento en sus políticas migratorias y de control de seguridad.

Según portavoces oficiales, la medida responde a preocupaciones sobre el cumplimiento de los requisitos migratorios y el uso adecuado del estatus estudiantil.

Hasta el momento, las autoridades no detallaron cuáles universidades o nacionalidades han sido las más afectadas.

Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han expresado su preocupación por el impacto en estudiantes centroamericanos y latinoamericanos.

Esta revocación de visas de estudiantes en Estados Unidos podría generar consecuencias tanto para el flujo migratorio como para la economía de instituciones educativas, que dependen en gran parte de la matrícula internacional.

Además, varios estudiantes afectados consideran apelar la medida y buscan apoyo en organizaciones legales.