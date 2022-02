EEUU revoca la visa a Juan Orlando Hernández

El Departamento de Estado de los Estados Unidos (EEUU) informó este lunes la revocación de la visa al expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández.

Por medio de un comunicado de prensa el gobierno estadounidense detalló que se está desclasificando y publicitando la incluición de Hernández en la lista de actores de corrupción y antidemocráticos.

Asimismo, se enfatiza en el compromiso de los EEUU de luchar contra el flagelo y promover la democracia de la nación centroamericana y la región.

La revocación de la visa a Juan Orlando Hernández se confirma a pocos días que senador estadounidense y jefe del Comité de Relaciones Exteriores, Bob Menendez, solicitara que el mandatario nacionalista fuera sancionado como “narcotraficante extranjero significativo”.

La carta del senador Menendez fue puntual al exigir se revocara de inmediato la visa y se sancionara al líder del Partido Nacional, señalado por actos de corrupción y trasiego de droga.

“Estamos desclasificando y publicitando la inclusión del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández en la lista de actores corruptos y antidemocráticos de los EEUU”, enfatiza el comunicado de prensa sobre la revocación de la visa a Hernández.

Agrega que la medida está enmarcada en la Sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte-EEUU. “Generalmente las personas enumeradas no son elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos. El Departamento incluyó a Hernández en la lista a partir de julio del 2021”.

Además, se menciona que Juan Orlando Hernández se ha involucrado en corrupción y narcotráfico, citando informes y antecedentes de juicios de traficantes de drogas hondureños que mencionaron al exjefe de Estado en sus declaraciones.

En el comunicado, en el cual se notifica la revocación de la visa, se hace referencica al uso de dineros ilícitos para la campaña política. “Hernández fue identificado por su nombre en el testimonio de un testigo jurado en un proceso penal federal de los EEUU por haber recibido ganancias del narcotráfico como parte de la financiación de su campaña”.

Sobre la rendición de cuentas a la que estaría siendo sometido el exgobernante nacionalista, el Departamento de Estado aseguró que está utilizando las herramientas necesarias.

“Continuaremos apoyando al pueblo de Honduras en su esfuerzo por contribuir y beneficiarse de las instituciones democráticas, generar oportunidades económicas equitativas y crear el futuro que desean ellos para sus familias”, concluye el comunicado.

Por su parte, la congresista Norma Torres calificó a Hernandez comouna figura central en socavar el estado de derecho en su propio país y en proteger y ayudar a los narcotraficantes a mover sus materiales a través de Honduras y los Estados Unidos.

Hernández has been a central figure in undermining the rule of law in his own country & in protecting and assisting drug traffickers to move their materials through Honduras and to the United States. His criminal behavior over the years is well-documented. https://t.co/JA6XMiMBjO

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) February 7, 2022