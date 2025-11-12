EEUU retira el centavo tras 238 años de circulación

Este miércoles se acuñó el último centavo estadounidense en la Casa de la Moneda de Filadelfia, poniendo fin a 238 años de historia de la moneda. La ceremonia estuvo supervisada por el tesorero Brandon Beach, en un acto que marca el cierre de un capítulo significativo en la historia económica y cultural del país.

El presidente Donald Trump anunció en febrero la decisión de cesar la producción del centavo, moneda que alguna vez fue ampliamente utilizada, debido al alto costo de su fabricación: producir un centavo cuesta casi cuatro centavos, lo que hace que su producción sea insostenible desde el punto de vista económico.

En sus primeros años, el centavo tenía un valor real considerable, permitiendo comprar dulces de centavo, alimentar parquímetros o pagar pequeñas casetas de peaje. Con el paso del tiempo, su utilidad se redujo significativamente y actualmente su circulación se limitaba principalmente a frascos de ahorro, cajones de objetos y bandejas de intercambio informal entre ciudadanos.

Expertos consideran que la eliminación del centavo refleja no solo un ajuste económico, sino también un cambio en los hábitos de consumo y pagos de los estadounidenses, cada vez más dependientes de transacciones electrónicas. Así, el centavo deja de ser una moneda activa, pero su legado histórico y cultural permanecerá en la memoria colectiva de varias generaciones.