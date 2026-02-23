EEUU retira a su ejército de Siria después de 12 años

La retirada de base militar estadounidense en Siria marca un giro trascendental en la política exterior de Estados Unidos hacia Medio Oriente.

Tras más de una década, las tropas estadounidenses han comenzado a desmontar su mayor base en el noreste de Siria, una decisión que podría modificar el equilibrio geopolítico y de seguridad en la región.

Estados Unidos estableció esta base en 2014, en plena lucha contra el Estado Islámico (ISIS), con el objetivo de apoyar a las fuerzas kurdas y garantizar la estabilidad regional.

Sin embargo, el reciente anuncio del Pentágono confirma el inicio del repliegue, lo que ha generado incertidumbres tanto para sus aliados como para la población local.

Implicaciones para la seguridad y la geopolítica regional

La presencia militar estadounidense fue clave para contener el avance de ISIS y limitar la influencia de potencias como Rusia e Irán en Siria.

Con su retirada, existe el riesgo de que grupos extremistas intenten retomar posiciones o que actores regionales busquen llenar el vacío de poder. Además, los aliados kurdos temen represalias y posibles enfrentamientos con las fuerzas turcas.

Según agencias, este movimiento responde también a una estrategia de reducción de costos y exposición, contexto que se repite en otros escenarios recientes de la política exterior estadounidense.