EEUU restringirá entrada de trabajadores extranjeros hasta finales de 2020

El gobierno estadounidense, de Donald Trump, anunció el lunes que se restringirá la entrada al país de trabajadores extranjeros.

Durante una conferencia telefónica, desde la Casa Blanca, Trump explicó que la orden de restricción entrará en vigencia de inmediato. Asimismo, anunció cambios en el programa de visas H-1B, entre ellos la eliminación del sistema de lotería para asignar la cuota anual de 85,000 cupos.

El mandatario explicó que la cantidad que es sorteada anualmente y autorizada por el Congreso serán distribuidas entre aquellos trabajadores extranjeros que más ganan. La medida llega en momentos en que más de 40 millones de personas perdieron sus empleos en los últimos tres meses como consecuencia de la pandemia en Estados Unidos. Algunos ya han regresado a su trabajo.

El decreto congela la emisión de las visas:

H-1B, para trabajadores de ocupaciones especiales

H-14, para cónyugues e hijos de personas con visado H-1B

H2B, para trabajadores estacionales no agricultores, con excepción de empleados en la industria alimentaria.

J, para personas que participan en programas de intercambio en EE.UU., con excepción de profesores.

L, para trabajadores temporales que son transferidos dentro de su empresa.

El decreto entrará en vigor a partir del 24 de junio y aplica para trabajadores extranjeros que se encuentren fuera de Estados Unidos, que no tengan una visa de no inmigrante válida a partir del día 22 de junio y no tengan un documento de viaje oficial que no sea un visado, como por ejemplo un permiso de viaje.

Según especificaron funcionarios de la Administración Trump, las restricciones buscan salvaguardar más de medio millón de puestos de trabajo para ciudadanos estadounidenses. La medida llega en momentos en que más de 40 millones de personas en EEUU han perdido sus empleos en los últimos tres meses debido a la pandemia de coronavirus.