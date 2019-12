EEUU: Requieren a cuatro supuestos socios de “Tony” Hernández

La Fiscalía de los Estados Unidos del Distrito sur de New York, requirió este martes a cuatro supuestos socios de Juan Antonio “Tony” Hernández, por el delito de importar cocaína y relacionados con armas de fuego.

En un informe publicado en la página oficial de la Fiscalía detalla que los requeridos son Amado Beltrán, Otto Salguero, Ronald Salguero Y Fernando Rodríguez, acusados de superación en el tribunal federal de Manhattan.

El caso fue asignado al juez Kevin Castel, quien dirigió el juicio de “Tony Hernández”.

“Como se alega, estos acusados ​​conspiraron con los corruptos funcionarios hondureños que sobornaron para facilitar la importación a los Estados Unidos de grandes cantidades de cocaína para el cartel de Sinaloa. Supuestamente proporcionaron personal de seguridad, armado con ametralladoras y juegos de rol, para los envíos de drogas. Gracias a la DEA, los acusados ​​se enfrentan ahora a largas penas de prisión si son declarados culpables ”, cita el informe.

4 international drug traffickers charged with conspiring to import cocaine into the US and related firearms offenses https://t.co/lkdXYJpBHA — US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 17, 2019

Cuatro narcotraficantes internacionales acusados ​​de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas de fuego

Los acusados ​​supuestamente conspiraron con el ex congresista hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado, a / k / a “Tony Hernández”, Liderazgo del Cartel de Sinaloa, y otros, para importar grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos

Geoffrey S. Berman, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Wendy Woolcock, Agente Especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (“DEA”), anunciaron que AMADO BELTRAN BELTRAN, a / k / a “Don Amado”, OTTO RENE SALGUERO MORALES, a / k / a “Otto Salguero”, RONALD ENRIQUE SALGUERO PORTILLO, a / k / a “Ronald Salguero” y FERNANDO FELIX RODRIGUEZ, a / k / a “Don Fernando “, fueron acusados ​​en una acusación de superación en el tribunal federal de Manhattan de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas que implican el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. El caso se asigna al juez federal de distrito P. Kevin Castel.

El fiscal federal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, dijo: “Como se alega, estos acusados ​​conspiraron con los corruptos funcionarios hondureños que sobornaron para facilitar la importación a los Estados Unidos de grandes cantidades de cocaína para el cartel de Sinaloa. Supuestamente proporcionaron personal de seguridad, armado con ametralladoras y juegos de rol, para los envíos de drogas. Gracias a la DEA, los acusados ​​se enfrentan ahora a largas penas de prisión si son declarados culpables ”.

La agente especial a cargo de la DEA, Wendy Woolcock, dijo: “Después de la reciente condena del ex congresista hondureño Tony Hernández, los cargos de hoy son una prueba más de que incluso los narcotraficantes bien conectados tendrán que rendir cuentas. Estos presuntos delincuentes no se detendrán ante nada para proteger sus envíos de veneno, a menudo recurriendo al soborno, la intimidación e incluso la violencia. La DEA se compromete a hacer todo lo posible para combatir la amenaza del narcotráfico y evitar que estas sustancias peligrosas inunden nuestras comunidades y dañen a los estadounidenses “.

Como se alega en la Acusación de Superación revelada en un tribunal federal y declaraciones hechas en presentaciones y procedimientos judiciales [1] :

Beginning in at least approximately 2004, BELTRAN BELTRAN, SALGUERO MORALES, SALGUERO PORTILLO, and FELIX RODRIGUEZ worked together and with others – including, at times, former Honduran congressman Juan Antonio Hernandez Alvarado, a/k/a “Tony Hernandez,” and the leadership of Mexico’s Sinaloa Cartel – to transport large shipments of cocaine. The defendants and other drug traffickers received the cocaine shipments in Honduras via air and maritime routes, which were typically dispatched from Colombia and Venezuela. For protection from official interference, and in order to facilitate the safe passage of the cocaine through Honduras, Guatemala, and Mexico so that the drugs could be imported into the United States, the defendants and others facilitated the payment of bribes to public officials, including Hernandez Alvarado and other Honduran politicians. The defendants and others also provided armed security for the drugs, including individuals carrying machineguns and rocket-propelled grenade launchers.

BELTRAN BELTRAN, 57, de México, SALGUERO MORALES, 58, de Guatemala, SALGUERO PORTILLO, 49, de Guatemala, y FELIX RODRIGUEZ, 45, de México, están acusados ​​de (1) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, que transporta una sentencia mínima obligatoria de 10 años en prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua; (2) usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años en prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua; y (3) conspirar para usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua.

El Sr. Berman elogió el excelente trabajo de investigación de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Fuerza de Huelga de Nueva York y la Oficina de País de Tegucigalpa, así como la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal del Departamento de Justicia.

El caso está siendo manejado por la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales de la Oficina. Los fiscales federales adjuntos Michael K. Krouse, Stephanie Lake, Daniel G. Nessim, Benjamin W. Schrier y Kyle A. Wirshba están a cargo de la acusación.

Los cargos contenidos en la acusación de superación son meras acusaciones, y los acusados ​​se presumen inocentes a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad.