El Servicio Geológico del país norteamericano (USGS) informó este martes de un sismo de magnitud 6.5 en la localidad de Challis, Idaho.

El movimiento telúrico tuvo un profundidad de 10 kilómetros.

Se estima que el sismo duró entre 20 y 30 segundos que hasta el momento no registra daños.

Equipo de bomberos realizaban inspecciones para verificar los daños.

Felt the earthquake from Idaho in Kelowna, BC! #earthquake pic.twitter.com/PukmQVi60A

— Kelly (@kellyrmcintosh) April 1, 2020