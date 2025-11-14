América Latina

EEUU reducirá aranceles a algunos productos de Ecuador, Argentina, Guatemala y El Salvador 

Los cuatro países latinoamericanos con los que el gobierno de Donald Trump tiene buena sintonía a nivel diplomático.

aranceles, dictador, eliminando, carrera presidencial, Joe Biden teme el regreso de Donald Trump a Twitter tras ser comprada por Elon Musk, serán reanudadas, mayoría de cargos Fotografía de archivo, cortesía. / Facilitada por terceros. / Créditos a quien corresponda.
  • Jacqueline Alvarenga | 14-11-2025.11:19 am.

En un movimiento clave para fortalecer el comercio entre Estados Unidos y Latinoamérica, el gobierno estadounidense anunció la reducción de aranceles a las exportaciones de El Salvador, Guatemala, Ecuador y Argentina.

La medida, divulgada recientemente, busca impulsar el crecimiento económico y comercial de estos países, facilitando la llegada de productos a uno de los mercados más grandes del mundo.

La reducción de aranceles, anunciada por la Oficina del Representante Comercial de EEUU, se enmarca en estrategias para apoyar economías en desarrollo y afianzar la cooperación hemisférica.

Los sectores agroexportador y manufacturero serán los principales beneficiados, generando oportunidades para pequeñas y medianas empresas centroamericanas y sudamericanas.

 Impacto en la economía de Centroamérica y Sudamérica

Analistas consideran que este tipo de acuerdos puede traducirse en mayor competitividad y generación de empleo en los países involucrados.

Para El Salvador, Guatemala y Ecuador, que enfrentan desafíos estructurales, la reducción de barreras comerciales representa una oportunidad para diversificar mercados y potenciar industrias clave.

Relacionados
The Latest