EEUU reducirá aranceles a algunos productos de Ecuador, Argentina, Guatemala y El Salvador 

En un movimiento clave para fortalecer el comercio entre Estados Unidos y Latinoamérica, el gobierno estadounidense anunció la reducción de aranceles a las exportaciones de El Salvador, Guatemala, Ecuador y Argentina.

La medida, divulgada recientemente, busca impulsar el crecimiento económico y comercial de estos países, facilitando la llegada de productos a uno de los mercados más grandes del mundo.

La reducción de aranceles, anunciada por la Oficina del Representante Comercial de EEUU, se enmarca en estrategias para apoyar economías en desarrollo y afianzar la cooperación hemisférica.

Los sectores agroexportador y manufacturero serán los principales beneficiados, generando oportunidades para pequeñas y medianas empresas centroamericanas y sudamericanas.

Impacto en la economía de Centroamérica y Sudamérica

Analistas consideran que este tipo de acuerdos puede traducirse en mayor competitividad y generación de empleo en los países involucrados.

Para El Salvador, Guatemala y Ecuador, que enfrentan desafíos estructurales, la reducción de barreras comerciales representa una oportunidad para diversificar mercados y potenciar industrias clave.