El Gobierno de Estados Unidos anunció la reanudación de las operaciones de su embajada en Caracas. Esto ocurre en el marco del restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela, suspendidas desde 2019.

La medida marca un paso hacia la normalización de los vínculos bilaterales, aunque por ahora tiene un carácter limitado. Por ahora, según el Departamento de Estado, los servicios consulares para ciudadanos estadounidenses aún no han sido reactivados. Al mismo tiempo, continúan los trabajos de acondicionamiento en la sede diplomática. (AP News)

El equipo en el terreno, encabezado por la encargada de negocios Laura Dogu, se encuentra realizando labores de restauración del edificio. El objetivo de estas labores es facilitar el retorno completo del personal y la eventual reanudación de servicios como visas y trámites consulares.

Autoridades estadounidenses indicaron que no existe un plazo definido para la finalización de estas reparaciones, lo que mantiene en incertidumbre la plena operatividad de la embajada.

La reapertura representa un avance significativo en las relaciones entre ambos países. Sin embargo, su implementación será progresiva y dependerá de las condiciones logísticas y diplomáticas en el terreno.

Bandera de EEUU en su embajada en Venezuela