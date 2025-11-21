EEUU quiere presionar a Zelenski a aceptar el plan de paz 

En los últimos días, la noticia de que Estados Unidos amenaza a Ucrania con cortar ayuda militar ha generado alarma en la comunidad internacional.

Según agencias, la administración estadounidense habría advertido a Kiev sobre un posible recorte en la asistencia debido a la falta de avances políticos internos.

La ayuda militar a Ucrania ha sido crucial para que el país continúe enfrentando la crisis con Rusia, que se prolonga desde 2022.

Washington ha ejercido presión en varias ocasiones para que el gobierno ucraniano acelere reformas y optimice el uso de los recursos recibidos.

Sin embargo, la advertencia actual representa un cambio de tono que podría tener repercusiones profundas en la estabilidad del conflicto.

Impacto de la advertencia en el conflicto entre Ucrania y Rusia

Analistas internacionales sostienen que, si Estados Unidos cumple su amenaza de cortar ayuda militar, Ucrania enfrentará mayores riesgos en el frente de batalla y perdería capacidad de defensa frente a las fuerzas rusas.

Además, este giro podría alterar la dinámica diplomática en Europa y fortalecer la posición de Moscú.

El temor a una reducción del apoyo estadounidense también es compartido por varios aliados europeos, quienes insisten en la necesidad de mantener la cooperación para evitar el avance ruso en territorio ucraniano.

Aunque todavía no se ha tomado una decisión definitiva, el mensaje enviado por Washington pone en jaque la estrategia de defensa de Kiev.