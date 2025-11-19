EEUU quiere la salida inmediata de Maduro: rechazó la oferta de una transición de dos a tres años 

En un nuevo episodio de la crisis venezolana, la palabra clave “Estados Unidos rechazo oferta de Maduro” ha marcado los titulares tras conocerse que el gobierno estadounidense desestimó una propuesta del presidente Nicolás Maduro.

Esta oferta planteaba que Maduro dejara el poder luego de un periodo de transición de dos a tres años, según reportó The New York Times.

De acuerdo con los reportes periodísticos, el gobierno de Donald Trump ha rechazado la propuesta de Nicolás Maduro, quien supuestamente estaría cediendo su cargo como presidente de Venezuela.

Analistas consideran que la transición política en Venezuela sigue estando lejos de concretarse, ya que Washington exige que cualquier salida contemple elecciones libres y la renuncia inmediata de Maduro, sin períodos de transición prolongados.

Contexto político y reacciones internacionales ante la oferta

La negativa de Estados Unidos podría intensificar las tensiones regionales, dado el impacto de la crisis venezolana en países vecinos de América Latina como Colombia y Brasil.

Organismos internacionales y aliados políticos han manifestado su preocupación ante la falta de consensos y soluciones efectivas para la crisis en Venezuela.

En reiteradas ocasiones, Washington y la comunidad internacional han hecho llamados a elecciones transparentes y reformas democráticas, señalando que propuestas como la de Maduro buscan perpetuar el control político y no resuelven la emergencia humanitaria.