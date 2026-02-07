EEUU presiona a Ucrania para adelantar elecciones en plena guerra

Desde hace semanas, el tema de las elecciones en Ucrania ha vuelto al centro de la agenda internacional.

Según reportes recientes, EEUU presiona a Ucrania para adelantar elecciones a pesar de las limitaciones que impone la guerra.

La administración Trump considera fundamental que el gobierno ucraniano consolide su legitimidad a través de procesos democráticos, incluso en las difíciles condiciones actuales.

El presidente Volodimir Zelenski enfrenta el desafío de dirigir un país bajo ley marcial y, a la vez, valorar si es viable organizar votaciones justas y seguras.

Algunos sectores de la sociedad ucraniana y expertos electorales han alertado sobre los posibles riesgos de llevar a cabo comicios durante un conflicto armado, incluidos los problemas de seguridad, la participación limitada y la transparencia.

Preocupaciones internacionales ante los comicios en tiempos de guerra

La comunidad internacional observa de cerca la situación. Algunos aliados de Ucrania, como la Unión Europea, apoyan la realización de elecciones solo si existen garantías mínimas de integridad y acceso para todos los ciudadanos, incluidos los desplazados y quienes viven en zonas de conflicto.

Sin embargo, la presión de EEUU responde al deseo de mostrar la resiliencia democrática de Ucrania ante Rusia y el resto del mundo.

El debate sobre las elecciones anticipadas también abre el debate sobre los plazos y las dificultades logísticas: millones de civiles desplazados, territorios ocupados y zonas sin acceso seguro.

La ley marcial actualmente vigente limita la posibilidad de hacer campaña y votar, creando tensiones dentro de la sociedad ucraniana.