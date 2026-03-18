La selección de Estados Unidos presentó oficialmente el uniforme que utilizará durante el Mundial 2026. Este uniforme también será adoptado por sus 27 selecciones nacionales a partir de finales de marzo.

El equipo mayor masculino estrenará la nueva equipación en una doble jornada de partidos amistosos frente a Bélgica y Portugal. Ambos encuentros se disputarán en Atlanta, una de las ciudades sede del próximo torneo mundialista y considerada la nueva base del combinado estadounidense.

De acuerdo con la federación, el diseño del uniforme busca unificar la identidad visual de todas las selecciones nacionales, desde las categorías juveniles hasta el equipo absoluto. Además, la propuesta incluye un escudo y estilo compartido. El objetivo es fortalecer el sentido de pertenencia y conexión entre los jugadores de todos los niveles.

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