EEUU presenta su "plan maestro" para Gaza, dirigido por Jared Kushner 

El plan maestro de Estados Unidos para Gaza ha sido presentado recientemente, marcando un nuevo intento de poner fin a la prolongada crisis que aqueja a la región.

La administración estadounidense afirma que la propuesta incluye pasos concretos para reactivar las conversaciones de paz, facilitar la entrada de ayuda humanitaria y buscar una solución política al conflicto en Gaza.

El proyecto ha sido dado a conocer en el contexto de una escalada de violencia en la Franja de Gaza, donde miles de civiles han resultado afectados por los enfrentamientos entre Israel y grupos palestinos.

Según el gobierno estadounidense, el plan contempla la participación de actores regionales e internacionales, con un enfoque en la protección de la población civil y el establecimiento de un cese al fuego sostenible.



Principales puntos del plan y reacciones de la comunidad internacional

El plan maestro de Estados Unidos se centra en tres ejes: la apertura de corredores humanitarios, el impulso a negociaciones multilaterales y el control coordinado de la reconstrucción de Gaza.

Fuentes cercanas a la diplomacia estadounidense indican que la propuesta incluye garantías para la seguridad de Israel, así como el reconocimiento de los derechos de los palestinos, buscando el apoyo tanto de la Autoridad Palestina como de países vecinos.

Distintos líderes internacionales han reaccionado ante el anuncio. Mientras algunos países árabes han mostrado disposición al diálogo, otros actores han expresado escepticismo frente a la viabilidad del plan, dadas las condiciones actuales.

Organizaciones humanitarias, por su parte, subrayan la urgencia de medidas inmediatas para proteger a la población civil.