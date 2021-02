EEUU pone fin a la emergencia nacional en la zona fronteriza con México

El presidente de los Estados Unidos (EEUU), Joe Biden, firmó una orden ejecutiva con la cual pone fin a la emergencia nacional en la zona fronteriza con México.

Con la decisión del presidente del país norteamericano canceló el financiamiento del muero fronterizo que fue ordenado por el expresidente Donald Trump y que tenía como propósito disminuir el ingreso de inmigrantes al país.

En el 2019, el exmandatario decretó emergencia nacional con el fin de buscar fondos para la construcción del muro en la frontera de México, una de las promesas de campaña que llevaron a Trump al poder de la poderosa nación.

“He determinado que la declaración de emergencia nacional en nuestra frontera sur no estaba justificada. También he anunciado que será política de mi administración que no se desvíen más dólares de los contribuyentes estadounidenses para construir un muro fronterizo, y que estoy dirigiendo una revisión cuidadosa de todos los recursos asignados o redirigidos con ese fin”, señala el documento firmado por Biden.

Se informó que el decreto ejecutivo fue emitido el 10 de febrero y publicado en el sitio oficial de la Casa Blanca.

Asimismo, se recalcó que los fondos que el expresidente utilizó para financiar la construcción del muero ya no se utilizarán para ese fin. La medida implementada por Biden es una de las disposiciones que anuncio durante su campaña política con el objetivo de desmontar varias acciones emprendidas por el expresidente Trump.

Antes de ponerle fin al decreto de emergencia nacional también firmó un documento para suspender las deportaciones por un lapso de un mes, lo que ha sido calificado como un descanso para los indocumentados que anhelan el sueños americano.

La intención de la gestión Biden es desarticular las políticas de migración implementadas por Trump que iban encaminadas a violentar los derechos humanos, especialmente con la separación de las familias.

Hace unos días, el gobernante nombró al comité que se encargará de reunificar a los hijos y padres inmigrantes que fueron separados en la frontera cuando intentaban llegar a EEUU.